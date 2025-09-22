Производство авиатоплива в Казахстане: КазМунайГаз и LanzaJet подписали новое соглашение

Стороны рассмотрели результаты завершенного технико-экономического обоснования (ТЭО) и дальнейшие шаги по строительству в Казахстане завода по производству устойчивого авиационного топлива (SAF).

По итогам встречи состоялось подписание Рамочного соглашения между КМГ и LanzaJet. Документ официально утвердил итоги ТЭО и дал старт новому этапу — детальному проектированию (FEED), в рамках которого будут разработаны все технические и экономические решения для строительства завода. Проведенный ранее анализ рынка показывает, что к 2030 году потребление SAF в Казахстане может достичь 70 тыс. тонн в год.

Фото: КазМунайГаз

— Совместная работа позволит внести весомый вклад в укрепление двустороннего сотрудничества и будет способствовать достижению целей низкоуглеродного развития и внедрению новейших технологий. В целом, данный проект положительно повлияет на развитие рынка биотоплива, улучшение экологических параметров авиации и транзитного потенциала нашей страны, — отметил Асхат Хасенов.

Отметим, что SAF (Sustainable Aviation Fuel) — это экологически чистое авиационное топливо, производимое из возобновляемых ресурсов, не связанных с нефтью. Его использование в смеси с традиционным авиакеросином Jet A-1 позволяет сократить выбросы парниковых газовдо 95%.

LanzaJet, Inc. — мировой лидер в области технологий производства SAF из этанола по принципу «alcohol-to-jet». Технология компании разработана в партнерстве с Тихоокеанской северо-западной национальной лабораторией Министерства энергетики США. LanzaJet имеет долгосрочные соглашения о поставках SAF с такими гигантами авиаиндустрии, как All Nippon Airways, British Airways и Virgin Atlantic.