Строительство третьего моста через Иртыш в Усть-Каменогорске: начался выкуп земель

Проект нового моста через Иртыш, которого Усть-Каменогорск ждет почти 20 лет, подошел к одному из ключевых подготовительных этапов — освобождению территории под строительство. Но часть собственников попавших в зону отчуждения участков не согласна с предложенной стоимостью, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новая переправа имеет особое значение для города, где сегодня действуют всего два автомобильных моста через Иртыш. Оба испытывают серьезную транспортную нагрузку, а по центральному мосту, по данным акимата, ежедневно проезжает около 70 тысяч автомобилей.

Третий мост должен перераспределить транспортные потоки между двумя частями Усть-Каменогорска и разгрузить существующие переправы.

Мы ранее рассказывали, что проект обсуждается еще с 2007 года. Но после нескольких неудачных попыток реализовать его, к практической подготовке вернулись только в 2025 году.

Новый мост планируют построить в створе улицы Виноградова с выходом в районе села Меновное. Для строительства самой переправы и подъездных путей необходимо изъять часть земель для государственных нужд.

В зону отчуждения попали в том числе дачные участки на левом берегу Иртыша. По имеющейся информации, речь идет о целой улице.

Именно на этом этапе возникли сложности. Часть собственников не согласилась с размером компенсации, определенной по результатам оценки. Споры по некоторым участкам уже рассматриваются в судебном порядке.

— Есть сложности с выкупом земельных участков. Некоторые собственники не согласны с результатами официальной оценки, сейчас идут судебные процессы. Мы пытаемся ускорить эту работу. При этом остальные этапы идут параллельно. Проект готов, прорабатывается вопрос бюджетного финансирования, — сообщил аким Усть-Каменогорска Алмат Акышов.

При этом земельные вопросы не остановили подготовку самого проекта.

По ранее представленным данным, длина будущего моста составит 834 метра, еще 1181 метр придется на подходы. Предусмотрено шесть полос движения, а общая протяженность новой транспортной магистрали составит около 2,35 километра. Предварительная стоимость проекта оценивалась в 115 млрд тенге.

Впервые новую переправу в Усть-Каменогорске презентовали еще в 2007 году. За последующие годы проект неоднократно возвращался в повестку, разрабатывалось технико-экономическое обоснование, но до строительства дело так и не дошло.

Теперь начать основные работы рассчитывают уже в конце 2026 года либо весной 2027-го. До этого предстоит в том числе завершить процедуру отчуждения необходимых для строительства земель.

До этого стало известно, что капремонт главного моста Усть-Каменогорска перенесли на 2027 год.