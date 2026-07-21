Строительство Кашаганского ГПЗ достигло 60% готовности

Строительство Кашаганского газоперерабатывающего завода вышло на 60% готовности по EPC-контракту, при этом на объект уже поставлено 97% основного оборудования, передает Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

Ход реализации проекта в ходе рабочей поездки в Атыраускую область оценил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

Как отметили в Минэнерго РК, проект реализует компания ТОО «GPC Investment» дочерняя организация АО «НК QazaqGaz». Завод станет одним из ключевых объектов газоперерабатывающей отрасли страны и позволит увеличить объем переработки попутного газа, получаемого при разработке месторождения Кашаган.

Фото: Минэнерго РК

— На строительную площадку уже поставлено 97% основного оборудования. Завершено строительство вахтового поселка и железнодорожной инфраструктуры для доставки крупногабаритных грузов. В реализации проекта задействовано около двух тысяч специалистов. Продолжаются монтаж технологического оборудования, прокладка инженерных коммуникаций и строительство основных производственных объектов, — сообщили в Министерстве.

Во время посещения объекта министру представили информацию о ходе строительно-монтажных работ, поставках оборудования и реализации следующих этапов проекта. По информации заказчика, строительство ведется ускоренными темпами в соответствии с утвержденным графиком.

Фото: Минэнерго РК

— Кашаганский газоперерабатывающий завод имеет стратегическое значение для дальнейшего развития газовой отрасли Казахстана. Ввод в эксплуатацию ГПЗ позволит увеличить переработку попутного газа, повысить эффективность освоения одного из крупнейших нефтегазовых месторождений страны и обеспечить внутренний рынок дополнительными объемами товарного газа. Сегодня наша задача — обеспечить своевременный ввод предприятия в эксплуатацию, — заявил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов по итогам посещения.

По словам Председателя Правления АО «НК QazaqGaz» Алибек Жамауов, реализация проекта находится на постоянном контроле QazaqGaz. Понимая значимость данного проекта для экономики страны, с нашей стороны прилагаются все необходимые меры по обеспечению качественного и своевременного завершения строительства Кашаганского газоперерабатывающего завода.

Напомним, в Казахстане стартовала реализация проекта по строительству Кашаганского ГПЗ. Ранее Бектенов поручил еженедельно контролировать строительство трех крупных ГПЗ.