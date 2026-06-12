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    Реализация проекта по строительству Кашаганского ГПЗ стартовала в Казахстане

    В Казахстане стартовала реализация проекта по строительству Кашаганского ГПЗ на 2,5 миллиарда кубических метров, передает Kazinform со ссылкой на Минэнерго.

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    Фото: Правительство РК

    Под председательством министра энергетики Ерлана Аккенженова состоялось совещание по вопросам реализации проекта строительства газоперерабатывающего завода мощностью 2,5 млрд куб.м газа в год на месторождении Кашаган.

    В совещании приняли участие руководство АО «НК „QazaqGaz“, ТОО „PSA“, акционеров компании NCOC, а также других заинтересованных организаций, задействованных в реализации проекта.

    Сейчас на Кашагане идет активное строительство ГПЗ на 1 млрд.куб.м. Министр энергетики Ерлан Аккенженов отметил, что проект строительства газоперерабатывающего завода на 2,5 млрд.куб.м на Кашагане вступил в этап практической реализации.

    Участники совещания обсудили текущий статус проекта, вопросы координации между заинтересованными сторонами и меры, направленные на обеспечение своевременного ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

    Министр энергетики отметил, что проект строительства газоперерабатывающего завода имеет стратегическое значение для развития газовой отрасли страны и находится на особом контроле Главы государства и Правительства Республики Казахстан.

    Отмечено, что Постановлением Правительства РК определен ЕРС-подрядчик проекта — консорциум в составе China National Chemical Engineering Sixth Construction Company Kazakhstan Branch и China Wuhuan Engineering Corporation Ltd.

    По итогам совещания Ерлан Аккенженов поручил всем участникам проекта обеспечить эффективную координацию работ и конструктивное взаимодействие для соблюдения установленных сроков реализации проекта.

    Также АО «НК „QazaqGaz“ поручено на ежемесячной основе предоставлять в Министерство энергетики РК актуальную информацию о ходе реализации проекта, принимаемых мерах и возникающих вопросах для оперативного содействия их решению.

    Ранее сообщалось, что Hyundai Engineering определили подрядчиком по проектированию ГПЗ на Карачаганаке.

    Напомним, возведение Карачаганакского ГПЗ мощностью до пяти млрд кубометров газа в год — прямое поручение Главы государства и ключевой элемент Комплексного плана развития газовой отрасли до 2029 года.

    Минэнерго РК Энергетика Карачаганак
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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