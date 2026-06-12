Реализация проекта по строительству Кашаганского ГПЗ стартовала в Казахстане

В Казахстане стартовала реализация проекта по строительству Кашаганского ГПЗ на 2,5 миллиарда кубических метров, передает Kazinform со ссылкой на Минэнерго.

Под председательством министра энергетики Ерлана Аккенженова состоялось совещание по вопросам реализации проекта строительства газоперерабатывающего завода мощностью 2,5 млрд куб.м газа в год на месторождении Кашаган.

В совещании приняли участие руководство АО «НК „QazaqGaz“, ТОО „PSA“, акционеров компании NCOC, а также других заинтересованных организаций, задействованных в реализации проекта.

Сейчас на Кашагане идет активное строительство ГПЗ на 1 млрд.куб.м. Министр энергетики Ерлан Аккенженов отметил, что проект строительства газоперерабатывающего завода на 2,5 млрд.куб.м на Кашагане вступил в этап практической реализации.

Участники совещания обсудили текущий статус проекта, вопросы координации между заинтересованными сторонами и меры, направленные на обеспечение своевременного ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

Министр энергетики отметил, что проект строительства газоперерабатывающего завода имеет стратегическое значение для развития газовой отрасли страны и находится на особом контроле Главы государства и Правительства Республики Казахстан.

Отмечено, что Постановлением Правительства РК определен ЕРС-подрядчик проекта — консорциум в составе China National Chemical Engineering Sixth Construction Company Kazakhstan Branch и China Wuhuan Engineering Corporation Ltd.

По итогам совещания Ерлан Аккенженов поручил всем участникам проекта обеспечить эффективную координацию работ и конструктивное взаимодействие для соблюдения установленных сроков реализации проекта.

Также АО «НК „QazaqGaz“ поручено на ежемесячной основе предоставлять в Министерство энергетики РК актуальную информацию о ходе реализации проекта, принимаемых мерах и возникающих вопросах для оперативного содействия их решению.

Ранее сообщалось, что Hyundai Engineering определили подрядчиком по проектированию ГПЗ на Карачаганаке.

Напомним, возведение Карачаганакского ГПЗ мощностью до пяти млрд кубометров газа в год — прямое поручение Главы государства и ключевой элемент Комплексного плана развития газовой отрасли до 2029 года.