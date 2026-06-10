Hyundai Engineering определили подрядчиком по проектированию ГПЗ на Карачаганаке

Южнокорейская компания Hyundai Engineering проведет проектно-изыскательские работы для строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Карачаганак. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Министр подтвердил информацию о том, что Hyundai Engineering выбрана поставщиком услуг по проекту будущего газоперерабатывающего завода.

— Будут проведены проектно-изыскательские работы, после них будет определена стоимость работ. Но пока Hyundai Engineering определена как компания, которая будет их проводить, — пояснил министр в кулуарах Мажилиса.

Напомним, возведение Карачаганакского ГПЗ мощностью до пяти млрд кубометров газа в год — прямое поручение Главы государства и ключевой элемент Комплексного плана развития газовой отрасли до 2029 года.