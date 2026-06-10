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    Hyundai Engineering определили подрядчиком по проектированию ГПЗ на Карачаганаке

    Южнокорейская компания Hyundai Engineering проведет проектно-изыскательские работы для строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Карачаганак. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Правительство РК

    Министр подтвердил информацию о том, что Hyundai Engineering выбрана поставщиком услуг по проекту будущего газоперерабатывающего завода.

    — Будут проведены проектно-изыскательские работы, после них будет определена стоимость работ. Но пока Hyundai Engineering определена как компания, которая будет их проводить, — пояснил министр в кулуарах Мажилиса.

    Напомним, возведение Карачаганакского ГПЗ мощностью до пяти млрд кубометров газа в год — прямое поручение Главы государства и ключевой элемент Комплексного плана развития газовой отрасли до 2029 года.

    Минэнерго РК Карачаганак Экономика
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
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