    Строительство экопарка на Малом Талдыколе оценили в 4,5 млрд тенге

    Власти Астаны планируют начать строительство экопарка на Малом Талдыколе в ближайшее время. Стоимость проекта составила 4,5 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    О ходе реализации проекта журналистам рассказал заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

    По его словам, проектная стоимость экопарка составила 4,5 млрд тенге.

    — Строительства экопарка начнется в этом году. Проектно-сметная документация готова, подрядчик определен, финансирование предусмотрено, — сообщил Отебаев.

    Парк будут строить на пятом участке Малого Талдыколя. Работы начнут в 2026 году.

    — Я думаю, в ближайшее время начнут строительство, на следующий год завершат, — добавил замакима.

    Напомним, согласно обновленному Генплану развития столицы до 2035 года, на территории экопарка будет сохранен природный водоем, а территорию вокруг него облагородят для граждан. Чтобы озеро не теряло воду, специалисты решили пробурить свыше 60 скважин.

    Адия Абубакир
    Автор