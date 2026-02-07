Экопарк на Малом Талдыколе начнут строить в 2026 году

Проект задуман так, чтобы сохранить сам водоём и сделать эту территорию удобной для горожан.

Чтобы озеро не теряло воду, специалисты решили пробурить свыше 60 скважин. Эти изменения предусмотрены в обновлённом Генплане развития столицы до 2035 года.

В Астане также планируют увеличить норму зелёных насаждений до 19 квадратных метров на человека. В частности, рассматривается строительство пяти экопарков. Как отмечают в Центре урбанистики Астаны, экопарки не будут превращать в активные зоны отдыха. Там появится только самое необходимое — тропинки, освещение и места для спокойного отдыха.

— Развивать хотим именно экопарки. У нас есть внутренние городские экопарки. К примеру, система озер Талдыколь. Она тоже будет развиваться. В текущем году начнется реализация пятого участка Малого Талдыколя. Цель — зайти туда, именно оставить все так же, но благоустроить частично. То есть просто аккуратно зайти, вписаться в ландшафт и создать какие-то тихие зоны. Экопарки у нас также будут строить вокруг Астаны. У нас тоже есть планы, сейчас рассматриваем, — рассказал Данияр Чиндалиев, заместитель директора Центра урбанистики.

Напомним, в августе 2025 года аким Астаны Женис Касымбек прокомментировал вопрос застройки группы озер Малый Талдыколь на встрече с жителями города. По его словам, будут обеспечены водоохранные зоны для ряда озер — пятого, седьмого и других.