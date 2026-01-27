Строительство двух жилых комплексов приостановили в Алматы

Заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов проинспектировал ход строительства ряда жилых комплексов вблизи международного аэропорта города. В ходе выезда установлено, что возведение ЖК Bastion ведется без согласований и разрешений уполномоченных органов гражданской авиации.

— В соответствии с требованиями действующего законодательства в зоне подходов к аэродрому и в радиусе установленной охранной территории к ним действуют ограничения по этажности. Все строящиеся объекты в данной зоне должны получать соответствующее согласование, без этого мы будем останавливать стройку, вплоть до сноса, — подчеркнул Бейбут Шаханов.

При посещении строительной площадки ЖК Dream City Tech выяснилось, что застройщик начал облицовку фасадов без согласования. Архитектурный облик всей застройки в полицентре «Восточные ворота» должен соответствовать единой утвержденной концепции.

— В связи с выявленными нарушениями принято решение о приостановлении всех строительных работ на указанных объектах до получения обязательных согласований и разрешений, — сообщили в акимате Алматы.

Ранее в Алматы началось строительство нового здания Городского родильного дома № 1. Техническое обследование показало полный износ несущих конструкций и инженерных сетей.