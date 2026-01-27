РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:53, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Строительство двух жилых комплексов приостановили в Алматы

    В мегаполисе приостановили строительство двух жилых комплексов из-за отсутствия необходимых согласований и нарушений градостроительных требований, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: акимат Алматы

    Заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов проинспектировал ход строительства ряда жилых комплексов вблизи международного аэропорта города. В ходе выезда установлено, что возведение ЖК Bastion ведется без согласований и разрешений уполномоченных органов гражданской авиации.

    — В соответствии с требованиями действующего законодательства в зоне подходов к аэродрому и в радиусе установленной охранной территории к ним действуют ограничения по этажности. Все строящиеся объекты в данной зоне должны получать соответствующее согласование, без этого мы будем останавливать стройку, вплоть до сноса, — подчеркнул Бейбут Шаханов.

    При посещении строительной площадки ЖК Dream City Tech выяснилось, что застройщик начал облицовку фасадов без согласования. Архитектурный облик всей застройки в полицентре «Восточные ворота» должен соответствовать единой утвержденной концепции.

    — В связи с выявленными нарушениями принято решение о приостановлении всех строительных работ на указанных объектах до получения обязательных согласований и разрешений, — сообщили в акимате Алматы.

    Ранее в Алматы началось строительство нового здания Городского родильного дома № 1. Техническое обследование показало полный износ несущих конструкций и инженерных сетей.

    Акимат Строительство Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
