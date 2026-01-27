Строительство двух жилых комплексов приостановили в Алматы
В мегаполисе приостановили строительство двух жилых комплексов из-за отсутствия необходимых согласований и нарушений градостроительных требований, передает корреспондент агентства Kazinform.
Заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов проинспектировал ход строительства ряда жилых комплексов вблизи международного аэропорта города. В ходе выезда установлено, что возведение ЖК Bastion ведется без согласований и разрешений уполномоченных органов гражданской авиации.
— В соответствии с требованиями действующего законодательства в зоне подходов к аэродрому и в радиусе установленной охранной территории к ним действуют ограничения по этажности. Все строящиеся объекты в данной зоне должны получать соответствующее согласование, без этого мы будем останавливать стройку, вплоть до сноса, — подчеркнул Бейбут Шаханов.
При посещении строительной площадки ЖК Dream City Tech выяснилось, что застройщик начал облицовку фасадов без согласования. Архитектурный облик всей застройки в полицентре «Восточные ворота» должен соответствовать единой утвержденной концепции.
— В связи с выявленными нарушениями принято решение о приостановлении всех строительных работ на указанных объектах до получения обязательных согласований и разрешений, — сообщили в акимате Алматы.
