РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:44, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Снос здания роддома №1 в Алматы объяснили в акимате

    ​В Алматы началось строительство нового здания Городского родильного дома №1. Старое здание, 1938 года постройки, снесено, передает агентство Kazinform.

    старое здание роддома №1 в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    ​Как пояснили в акимате города, техническое обследование показало полный износ несущих конструкций и инженерных сетей. Здание не соответствовало современным стандартам пожарной безопасности, вентиляции и гидроизоляции, отсутствовали лифты для мобильной транспортировки пациентов. Кроме того, несмотря на расположение участка в зоне тектонического разлома, сейсмоусиление здания ранее не проводилось. Соответствующее заключение КазНИИСА подтвердило несоответствие сейсмическим нормам.

    Старое и проект нового здания роддома №1 в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Старое строение также не отвечало современным требованиям оказания медицинской помощи: в приемном отделении отсутствовала экстренная операционная, не было условий для triage-сортировки пациентов, специализированных помещений для инфекционного контроля в операционном блоке и реанимации.

    Поскольку усиление фундамента было невозможно, а капитальный ремонт экономически нецелесообразен, было принято решение о сносе старого здания и строительстве нового.

    — Проект предусматривает трехэтажное современное здание площадью более 10 тысяч квадратных метров. Новый родильный дом рассчитан на 155 койко-мест. Современные палаты обеспечат комфорт для мам и новорожденных, а внедрение энергоэффективных технологий позволит снизить эксплуатационные расходы, — отметили в акимате.

    Старое и проект нового здания роддома №1 в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В приемном отделении появится экстренная операционная, что обеспечит оказание неотложной помощи без задержек. Общее количество операционных увеличится с двух до четырех, а мощность приемного покоя — с 25 до 38 обращений в сутки.

    ​Планируется, что после ввода нового корпуса число оказанных медицинских услуг возрастет с 11 до 14 тысяч в год, а количество родов увеличится с 5 до 9 тысяч. Новое здание создаст возможности для внедрения инноваций, современных медицинских технологий и доказательных подходов в акушерстве, перинатальной помощи и уходе за новорожденными.

    ​Завершение работ запланировано на март следующего года. При этом на период строительства родильный дом продолжит работу — все подразделения будут временно размещены в блоке «А» на проспекте Сейфуллина.

    Ранее сообщалось, что на месте старого корпуса родильного дома № 1 в Алматы будет построено новое здание с современным медицинским оборудованием. 

    Теги:
    Здравоохранение Роды Беременность Строительство Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают