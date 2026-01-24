Снос здания роддома №1 в Алматы объяснили в акимате

​Как пояснили в акимате города, техническое обследование показало полный износ несущих конструкций и инженерных сетей. Здание не соответствовало современным стандартам пожарной безопасности, вентиляции и гидроизоляции, отсутствовали лифты для мобильной транспортировки пациентов. Кроме того, несмотря на расположение участка в зоне тектонического разлома, сейсмоусиление здания ранее не проводилось. Соответствующее заключение КазНИИСА подтвердило несоответствие сейсмическим нормам.

Фото: акимат Алматы

Старое строение также не отвечало современным требованиям оказания медицинской помощи: в приемном отделении отсутствовала экстренная операционная, не было условий для triage-сортировки пациентов, специализированных помещений для инфекционного контроля в операционном блоке и реанимации.

Поскольку усиление фундамента было невозможно, а капитальный ремонт экономически нецелесообразен, было принято решение о сносе старого здания и строительстве нового.

— Проект предусматривает трехэтажное современное здание площадью более 10 тысяч квадратных метров. Новый родильный дом рассчитан на 155 койко-мест. Современные палаты обеспечат комфорт для мам и новорожденных, а внедрение энергоэффективных технологий позволит снизить эксплуатационные расходы, — отметили в акимате.

Фото: акимат Алматы

В приемном отделении появится экстренная операционная, что обеспечит оказание неотложной помощи без задержек. Общее количество операционных увеличится с двух до четырех, а мощность приемного покоя — с 25 до 38 обращений в сутки.

​Планируется, что после ввода нового корпуса число оказанных медицинских услуг возрастет с 11 до 14 тысяч в год, а количество родов увеличится с 5 до 9 тысяч. Новое здание создаст возможности для внедрения инноваций, современных медицинских технологий и доказательных подходов в акушерстве, перинатальной помощи и уходе за новорожденными.

​Завершение работ запланировано на март следующего года. При этом на период строительства родильный дом продолжит работу — все подразделения будут временно размещены в блоке «А» на проспекте Сейфуллина.

