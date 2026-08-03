Строительство аэропорта в Зайсане вышло на финишную прямую

Строительство нового аэропорта в Зайсане, который станет первым современным авиаузлом в приграничном районе Восточно-Казахстанской области, выполнено уже на 86,6%, передает корреспондент агентства Kazinform.

Возведение аэропорта ведется по поручению Президента Казахстана в рамках развития приграничных территорий. После запуска он должен обеспечить авиасообщение Зайсанского района с Астаной, Алматы и Усть-Каменогорском, а в перспективе — открыть международные рейсы, в том числе в Китай.

Фото: акимат ВКО

На сегодняшний день полностью завершены строительство взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перрона, ограждения аэропорта, системы водоотведения и подъездных автомобильных дорог. Продолжается монтаж светосигнального оборудования, инженерных сетей и аэронавигационной инфраструктуры.

Фото: акимат ВКО

Сейчас строители сосредоточены на объектах, без которых аэропорт не сможет принимать пассажиров. Продолжается возведение здания аэровокзала, командно-диспетчерского пункта, аварийно-спасательного комплекса, административно-бытовых и инженерных сооружений. Одновременно ведется монтаж светосигнального оборудования, прокладка инженерных сетей, создание аэронавигационной и метеорологической инфраструктуры, а также благоустройство территории.

Фото: акимат ВКО

— Мы в данный момент на четвертом этапе проекта. В него входят терминал и все сопутствующие здания и сооружения на территории аэропорта. Проектная документация поступает поэтапно, поэтому часть работ приходится выполнять сразу после получения очередных технических решений, но максимально ускоряемся, — отметил руководитель проекта Ербол Тажибаев.

После завершения строительства новый аэропорт позволит значительно сократить транспортную изолированность приграничного Зайсанского района, улучшить логистику, создать дополнительные условия для развития туризма и привлечения инвестиций.

Фото: акимат ВКО

По информации областных властей, реализация проекта находится на постоянном контроле, а общая строительная готовность объекта достигла 86,6%. Новый аэропорт планируют ввести в эксплуатацию осенью этого года.

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