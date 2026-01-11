Строительство 24 домов, начатых семь лет назад, до сих пор не завершено в Атырау

Ранее в проектно-сметную документацию были внесены изменения из-за подорожания строительных материалов в 2–3 раза. Позже, после завершения основных строительных работ, выяснилось, что к домам не были подведены инженерные сети. В 2022 году аким области Серик Шапкенов посетил дома в микрорайоне «Спутник» и поручил ускорить работы. Спустя два года проект был взят на контроль антикоррупционной службой.

Заместитель акима города Атырау Тилек Махуов ранее заявлял, что 1045 квартир планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году, однако аналогичные планы озвучивались и в прошлом году.

Недавно заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев сообщил, что до конца года в проекте в Талкайране будет поставлена точка. По его словам, на сегодняшний день полностью решены вопросы обеспечения домов электроэнергией, водой и газом.

— Согласно утвержденному проекту землеустройства, на этом участке должно быть построено 70 домов, из них 24 уже возводятся. Строительство 19 домов полностью завершено, в остальных ведутся внутренние отделочные работы. Эти работы будут завершены в этом году. Остается нерешенным вопрос канализационных сетей. Планировалось завершить их в прошлом году, однако в проект были внесены изменения, к системе подключили и другие населенные пункты. Канализационные сети будут полностью проведены в первом полугодии текущего года, — отметил Кайрат Нуртаев.

Согласно общему плану, на территории 24 домов необходимо проложить 22 километра канализационных сетей. Эти работы начались только в прошлом году.

Отметим, что в Атырауской области в очереди на жилье стоят около 45 тысяч граждан.

