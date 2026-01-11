Строительство 24 домов, начатых семь лет назад, до сих пор не завершено в Атырау
В микрорайоне Талкайран города Атырау строительство 24 жилых домов затянулось на 7 лет. Работы, начатые в 2019 году, должны были завершиться в 2020-м, однако до сих пор жилье не передано в пользование населению, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ранее в проектно-сметную документацию были внесены изменения из-за подорожания строительных материалов в 2–3 раза. Позже, после завершения основных строительных работ, выяснилось, что к домам не были подведены инженерные сети. В 2022 году аким области Серик Шапкенов посетил дома в микрорайоне «Спутник» и поручил ускорить работы. Спустя два года проект был взят на контроль антикоррупционной службой.
Заместитель акима города Атырау Тилек Махуов ранее заявлял, что 1045 квартир планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году, однако аналогичные планы озвучивались и в прошлом году.
Недавно заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев сообщил, что до конца года в проекте в Талкайране будет поставлена точка. По его словам, на сегодняшний день полностью решены вопросы обеспечения домов электроэнергией, водой и газом.
— Согласно утвержденному проекту землеустройства, на этом участке должно быть построено 70 домов, из них 24 уже возводятся. Строительство 19 домов полностью завершено, в остальных ведутся внутренние отделочные работы. Эти работы будут завершены в этом году. Остается нерешенным вопрос канализационных сетей. Планировалось завершить их в прошлом году, однако в проект были внесены изменения, к системе подключили и другие населенные пункты. Канализационные сети будут полностью проведены в первом полугодии текущего года, — отметил Кайрат Нуртаев.
Согласно общему плану, на территории 24 домов необходимо проложить 22 километра канализационных сетей. Эти работы начались только в прошлом году.
Отметим, что в Атырауской области в очереди на жилье стоят около 45 тысяч граждан.
Ранее мы писали о долгострое в Туркестане. Строительство одного из крупнейших медучреждений на юге страны продолжается уже пятый год.