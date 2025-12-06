Долгострой в Туркестане: когда планируется запуск многопрофильной больницы
Строительство одного из крупнейших медучреждений на юге страны продолжается уже пятый год. Почему сроки сдачи объекта вновь сдвигаются, выясняли корреспонденты агентства Kazinform.
Строительство восьмиэтажной многопрофильной больницы на 570 мест в Туркестане началось в 2019 году. Проект позиционировался как флагманский объект здравоохранения региона: современное оборудование, высокотехнологичные операции, более 2000 рабочих мест для специалистов.
Инвестором выступила турецкая компания YDA Group в рамках государственно-частного партнерства через Министерство здравоохранения. Ориентировочная стоимость объекта превышала 200 млрд тенге.
Согласно первоначальному графику, больницу должны были сдать в 2022 году. Проектом предусмотрено 13 профильных отделений, сердечно-сосудистая и коронарная реанимации, гематология, две палаты интенсивной терапии для лечения ожогов, а также 16 операционных блоков.
Сроки снова сдвигаются
В декабре 2025 года объект по-прежнему находится на стадии строительства.
На официальный запрос Kazinform в Министерстве здравоохранения пояснили, что проект многопрофильной больницы на 570 коек в Туркестане реализуется по частной инициативе турецкой компании YDA Group.
— Договор между министерством и инвестором не заключен. В настоящее время Министерство здравоохранения совместно с акиматом Туркестанской области прорабатывает вопрос дальнейшей реализации проекта, — говорится в ответе ведомства.
По словам руководителя проекта Акай Булута, строительные работы завершены на 87%. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 4 квартал 2026 года.
Ранее сообщалось, что YDA Holding реализует сразу три проекта по строительству и эксплуатации многопрофильных больниц в Казахстане — в Туркестане, Астане и Петропавловске.
Кроме того, компания заявила о намерениях построить в Астане завод по производству сэндвич-панелей и расширить промышленную зону YDA Industrial Park. В числе долгосрочных инициатив — создание мультимодального транзитного хаба в Актау.