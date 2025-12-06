Долгострой в Туркестане: когда планируется запуск многопрофильной больницы

Строительство восьмиэтажной многопрофильной больницы на 570 мест в Туркестане началось в 2019 году. Проект позиционировался как флагманский объект здравоохранения региона: современное оборудование, высокотехнологичные операции, более 2000 рабочих мест для специалистов.

Инвестором выступила турецкая компания YDA Group в рамках государственно-частного партнерства через Министерство здравоохранения. Ориентировочная стоимость объекта превышала 200 млрд тенге.

Согласно первоначальному графику, больницу должны были сдать в 2022 году. Проектом предусмотрено 13 профильных отделений, сердечно-сосудистая и коронарная реанимации, гематология, две палаты интенсивной терапии для лечения ожогов, а также 16 операционных блоков.

Фото: Сабит Тастанбек / Kazinform

Сроки снова сдвигаются

В декабре 2025 года объект по-прежнему находится на стадии строительства.

На официальный запрос Kazinform в Министерстве здравоохранения пояснили, что проект многопрофильной больницы на 570 коек в Туркестане реализуется по частной инициативе турецкой компании YDA Group.

— Договор между министерством и инвестором не заключен. В настоящее время Министерство здравоохранения совместно с акиматом Туркестанской области прорабатывает вопрос дальнейшей реализации проекта, — говорится в ответе ведомства.

По словам руководителя проекта Акай Булута, строительные работы завершены на 87%. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 4 квартал 2026 года.

Фото: Сабит Тастанбек/Kazinform

Ранее сообщалось, что YDA Holding реализует сразу три проекта по строительству и эксплуатации многопрофильных больниц в Казахстане — в Туркестане, Астане и Петропавловске.

Кроме того, компания заявила о намерениях построить в Астане завод по производству сэндвич-панелей и расширить промышленную зону YDA Industrial Park. В числе долгосрочных инициатив — создание мультимодального транзитного хаба в Актау.