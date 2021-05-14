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Больницу на 570 коек строят в Туркестане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
14 Мая 2021, 18:25
Больницу на 570 коек строят в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане на участке площадью почти 16 га возводят восьмиэтажное здание областного многопрофильного медицинского центра на 570 коек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Инвестиционный проект реализует турецкая компания YDA Group в рамках ГЧП через Министерство здравоохранения. Стоимость объекта составляет более 200 млрд тенге.

Начатое в 2019 году строительство планируют завершить к 2022 году. Общая площадь составит более 80 тысяч кв. метров.

После введения в эксплуатацию современной больницы постоянной работой обеспечат более 2000 специалистов. Согласно проекту, здесь будут функционировать 13 профильных отделений, а также сердечно-сосудистая и коронарная реанимации, гематология, включая две койки интенсивной терапии (ICU) ожогового лечения. Помимо этого, в стенах многопрофильной больницы будут работать 16 операционных, из них 13 плановых и 3 экстренной помощи.

На строительной площадке уже идут строительно-монтажные работы, задействованы более 100 строителей. В комплексе всего 11 блоков, из которых в 9-ти ведутся монолитные работы. Работают 4 башенных крана, 12 единиц техники.

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Инвестпроекты   Туркестанская область   Строительство   Здравоохранение   Турция  
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