Больницу на 570 коек строят в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане на участке площадью почти 16 га возводят восьмиэтажное здание областного многопрофильного медицинского центра на 570 коек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Инвестиционный проект реализует турецкая компания YDA Group в рамках ГЧП через Министерство здравоохранения. Стоимость объекта составляет более 200 млрд тенге.

Начатое в 2019 году строительство планируют завершить к 2022 году. Общая площадь составит более 80 тысяч кв. метров.

После введения в эксплуатацию современной больницы постоянной работой обеспечат более 2000 специалистов. Согласно проекту, здесь будут функционировать 13 профильных отделений, а также сердечно-сосудистая и коронарная реанимации, гематология, включая две койки интенсивной терапии (ICU) ожогового лечения. Помимо этого, в стенах многопрофильной больницы будут работать 16 операционных, из них 13 плановых и 3 экстренной помощи.

На строительной площадке уже идут строительно-монтажные работы, задействованы более 100 строителей. В комплексе всего 11 блоков, из которых в 9-ти ведутся монолитные работы. Работают 4 башенных крана, 12 единиц техники.