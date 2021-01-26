Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Строительство железнодорожной магистрали Туркестан – Шымкент – Ташкент начнется в 2021 году

Автор:  
Серик Сабеков
26 Января 2021, 12:55
Строительство железнодорожной магистрали Туркестан – Шымкент – Ташкент начнется в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Казахстане планируют развивать сферу туризма, рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительством принимаются активные действия по созданию туристской инфраструктуры в приоритетных территориях с участием частного капитала. В текущем году будет начата работа по реализации инвестиционных проектов на 1,1 трлн тенге», - сказал Аскар Мамин.

В том числе, по его словам, будет принят комплекс мер по развитию экотуризма, национальных парков как перспективных туристических дестинаций.

«Для увеличения притока туристов будет начато строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Туркестан – Шымкент – Ташкент. Это позволит создать 22 тысячи новых рабочих мест в отрасли туризма с ростом на 50%, а также 100 тысяч новых рабочих мест в смежных отраслях экономики. Внутренний туристский поток составит порядка 4,5 млн человек, показав рост на 22%. Доля туризма в ВВП будет доведена до 5,2%», - добавил Аскар Мамин.


Президент Казахстана   Правительство РК   Инфраструктурные проекты   Туркестанская область   Туризм   Строительство   Узбекистан   Шымкент   Дороги   2020-Итоги года  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС