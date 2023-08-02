Строительство завода по переработке хлопкового волокна начато в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Мактааральском районе началось строительство завода по переработке хлопка-волокна. В дальнейшем на заводе будут созданы новые рабочие места для 50 местных жителей, прередает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.



Данный проект стал возможным после того, как один из индивидуальных предпринимателей смог подписать контракт с китайскими предпринимателями на 2,5 миллиона долларов США на строительство завода по переработке хлопка-волокна мощностью 60 тысяч тонн в год.

Известно, что основным драйвером экономики Мактааральского района является сельское хозяйство. В этом году местные фермеры посадили урожай на 61 тыс. га, из них 36,3 тыс. га хлопковых культур.

В целях повышения урожайности и качества хлопчатника проведены переговоры с узбекской компанией «Globаl Textile», посеяны семена сорта «Намаган-77». В этом году компания планирует открыть свои хлопкоприемные пункты в Мактааральском районе и принять сырье с площади 10 тыс. га. В дальнейшем планируется строительство заводов по глубокой переработке хлопка с хлопкоприемными заводами.

В целях увеличения объемов сельхозпродукции и улучшения благосостояния крестьян, в рамках проекта по получению 2-3 урожаев с одной площади, более 300 крестьян района в текущем году возделывают хлопчатник и раннеспелые бахчевые культуры на 1 тыс. га.

Фото: gov.kz

Для улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель в Мактааральском районе в два этапа ведутся работы по совершенствованию ирригационных и дренажных систем. В рамках программы приведено в порядок 220 каналов, отремонтировано 150 вертикальных дренажных скважин. Стоимость проекта - 42 млрд тенге.

Для открытия новых промышленных предприятий в районе создана индустриальная зона с инфраструктурой площадью 24 га. В индустриальной зоне реализовано шесть инвестпроектов на 4 млрд тенге. В настоящее время прорабатывается реализация двух дополнительных проектов. В случае реализации данных проектов объем привлеченных инвестиций составит 5 млрд тенге, будет создано более 340 рабочих мест.

В районе реализуются меры занятости. По направлению «Еңбек» трудоустроено более четырех тысяч человек. В рамках поручения Главы государства по созданию 100 постоянных рабочих мест на 10 тысяч населения создано 746 рабочих мест.

«Как вы знаете, большая часть населения области проживает в сельской местности, а именно 80 процентов, или 1,6 миллиона человек. Экономический потенциал свыше одного миллиона сельских жителей напрямую связаны с сельским хозяйством. Президент поручил уделить особое внимание развитию сел. В этой связи реализуемая в настоящее время программа «Ауыл аманаты» очень важна для нашей области. В рамках программы кредитование будет осуществляться по шести направлениям, в том числе по растениеводству, животноводству, птицеводству, рыбоводству. У жителей есть возможность создавать кооперативы и открывать собственное дело. В Мактааральском районе программа реализуется в сельских округах Достык, Аязхана Калыбекова, Иіржар, Жамбыл. На сегодняшний день в рамках программы «Ауыл аманаты» одобрено 76 проектов на 43,5 миллиона тенге, уже профинансировано восемь проектов, еще 15 находятся в стадии регистрации договора залога», - сказал аким области Дархан Сатыбалды на встрече с жителями и призвал население начинать свой бизнес с помощью нового проекта.