Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Строительство газопровода Бухара-Урал решит проблему обеспечения газом сел Актюбинской области

Автор:  
Самал Ендибаева
26 Февраля 2023, 19:33
Строительство газопровода Бухара-Урал решит проблему обеспечения газом сел Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Строительство третьей нитки магистрального газопровода «Бухара-Урал» решит проблему обеспечения газом сел Актюбинской области. Реализация проекта начнется в этом году. Об этом рассказал аким области Ералы Тугжанов в ходе встречи с жителями Каргалинского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Каргалинцы смогли задать главе региона волнующие их вопросы, большинство из которых касалось строительства и ремонта дорог, обеспечения сел газоснабжением.

«Для нашей области в настоящее время актуальна проблема обеспечения газом. Сырья достаточно, однако существующие сети не могут обеспечить транспортировку того объема, в котором нуждается регион. Сейчас они перегружены. Решение одно – строительство третьей нитки магистрального газопровода «Бухара-Урал». Это очень большой проект, протяженность составит 162 км, общая стоимость – порядка 43 млрд тенге. В этом году мы приступим к строительству. Без этого мы не сможем снять с повестки дня вопрос газификации сел области», - сказал Ералы Тугжанов.

photoБыло отмечено, что в текущем году по области планируется газифицировать 12 сел. В Каргалинском районе будет продолжено начатое ранее строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода села Алимбет общей протяженностью 57,7 километров.

photoАким рассказал о государственных мерах по развитию села. Начата реализация проекта по увеличению доходов сельских жителей за счет расширения доступа к микрокредитованию. В течение пяти лет на реализацию проекта планируется направить 1 трлн тенге, что позволит охватить более 1 млн сельских жителей по всей стране.

photo

«Наша область одной из первых приступила к реализации проекта «Ауыл аманаты», мы призываем всех жителей наших сел принять в нем активное участие. Это реальная возможность повысить свое благосостояние, поднять село. Этот проект позволит остановить отток населения из села. Есть те, кто благодаря «Ауыл аманаты» возвращается назад в села. Всем, кто переедет из города в село будет оказана всесторонняя поддержка», - заверил Ералы Тугжанов.

Так в села Каргалинского района с начала реализации проекта «Ауыл аманаты» переехали 56 семей.

Кроме того, в этом году в районе будет выполнен большой объем работ по ремонту внутрипоселковых дорог, также будет отремонтирована подъездная дорога к селу Кос-Истек, стартует реконструкция автомобильной дороги областного значения Дон-Бадамша-Актобе-Орск.


Актюбинская область   Акимат   Строительство   Сельское хозяйство   Регионы   Общество   Дороги   Газификация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая