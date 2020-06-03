Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Строительство 383 домов рядом с адмцентром ведется для пострадавших от подтопления мактааральцев

3 Июня 2020, 18:00
Строительство 383 домов рядом с адмцентром ведется для пострадавших от подтопления мактааральцев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мактааральском районе состоялось заседание рабочей группы по социальным вопросам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В мероприятии приняли участие заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Туркестанской области, руководитель областного штаба по социальным вопросам Гани Рысбеков, первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсен Тажибаев, представители районных партий, акимы сельских округов, пострадавших от наводнения, руководители и специалисты идеологического отдела правоохранительных органов и районного акимата.

В ходе заседания руководитель областного штаба по социальным вопросам Гани Рысбеков отметил, что необходимо активизировать работу по скорейшей выплате компенсаций пострадавшим от подтопления жителям, улучшению их условий жизни, решению имеющихся трудностей при строительстве жилья, поддержке восстановительных работ в селах Оргебас, Фирдоуси.

Первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсен Тажибаев отметил необходимость привлечения квалифицированных специалистов для выплаты компенсаций пострадавшим от подтопления жителям, тесного взаимодействия с населением, организации разъяснительных мероприятий.

Затем рабочая группа ознакомилась со строительством нового микрорайона, возле села Мырзакент. Стоит отметить, что сегодня здесь ведется строительство 383 жилых домов, в том числе 193 - за счет средств правительственного резерва, 190 жилых строений - за счет фондов. Из них 20 домов строятся при поддержке фонда «Біз біргеміз» партии «Nur Otan». Первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии» «Nur Otan» Бейсен Тажибаев встретился со строителями и ознакомился с текущим состоянием проводимых работ.

photo


В настоящее время в новом микрорайоне заложены фундаменты 188 домов, в 73-х поднимаются стены, а в двух жилых строениях уже покрывается кровля. Строительные работы ведутся в два этапа. Вопросов нехватки техники и строительных материалов здесь нет.

Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе.

В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области была объявлена чрезвычайная ситуация.

Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступило к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане.

photo

photo

photo

photo


Туркестанская область   Происшествия   Нур Отан   Акимат   Строительство   АНК   Жилье  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны