Строительство 383 домов рядом с адмцентром ведется для пострадавших от подтопления мактааральцев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мактааральском районе состоялось заседание рабочей группы по социальным вопросам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В мероприятии приняли участие заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Туркестанской области, руководитель областного штаба по социальным вопросам Гани Рысбеков, первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсен Тажибаев, представители районных партий, акимы сельских округов, пострадавших от наводнения, руководители и специалисты идеологического отдела правоохранительных органов и районного акимата.

В ходе заседания руководитель областного штаба по социальным вопросам Гани Рысбеков отметил, что необходимо активизировать работу по скорейшей выплате компенсаций пострадавшим от подтопления жителям, улучшению их условий жизни, решению имеющихся трудностей при строительстве жилья, поддержке восстановительных работ в селах Оргебас, Фирдоуси.

Первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсен Тажибаев отметил необходимость привлечения квалифицированных специалистов для выплаты компенсаций пострадавшим от подтопления жителям, тесного взаимодействия с населением, организации разъяснительных мероприятий.

Затем рабочая группа ознакомилась со строительством нового микрорайона, возле села Мырзакент. Стоит отметить, что сегодня здесь ведется строительство 383 жилых домов, в том числе 193 - за счет средств правительственного резерва, 190 жилых строений - за счет фондов. Из них 20 домов строятся при поддержке фонда «Біз біргеміз» партии «Nur Otan». Первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии» «Nur Otan» Бейсен Тажибаев встретился со строителями и ознакомился с текущим состоянием проводимых работ.

В настоящее время в новом микрорайоне заложены фундаменты 188 домов, в 73-х поднимаются стены, а в двух жилых строениях уже покрывается кровля. Строительные работы ведутся в два этапа. Вопросов нехватки техники и строительных материалов здесь нет.

Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе.

В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области была объявлена чрезвычайная ситуация.

Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступило к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане.