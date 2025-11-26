Стрелял в рыбаков: мужчину осудили на 15 лет в Алматинской области

Как сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам, инцидент произошел 26 октября 2024 года.

Гражданин Т., находясь на территории одного из крестьянских хозяйств на 26-м километре автодороги Конаев–Баканас, употребил спиртные напитки и около 22:00 направился к побережью реки Или. Увидев троих граждан — У., Д. и К., которые ловили рыбу, он произвел в их сторону несколько выстрелов из ружья. Все трое получили ранения различной степени тяжести, однако благодаря своевременной медицинской помощи их жизни удалось спасти.

В ходе суда были исследованы показания потерпевших и свидетелей, заключения судебно-медицинской экспертизы, протоколы следственных действий и другие доказательства. На основании представленных материалов суд пришел к выводу, что действия подсудимого следует квалифицировать как покушение на убийство двух и более лиц.

Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 24 и пункта 1 части 2 статьи 99 УК РК, указав состояние алкогольного опьянения как обстоятельство, отягчающее ответственность.

Приговором суда Т. назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности. Также с него взысканы процессуальные издержки, связанные с проведением судебных экспертиз

Приговор не вступил в законную силу.

