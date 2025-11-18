РУ
    10:28, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Семейный конфликт закончился перестрелкой в Туркестанской области

    В полицию Махтааральского района поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее бывший супруг пришел с оружием и устроил скандал в присутствии их малолетних детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пистолет
    Фото: pixabay.com

    По прибытии полицейских мужчина выбежал из дома с оружием и спрятался в сарае в соседнем дворе. Для предотвращения противоправных действий и угрозы окружающим территория была оцеплена.

    — Несмотря на законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия, дебошир отказался подчиняться и открыл прицельный огонь, ранив одного из полицейских, — сообщили в ДП Туркестанской области.

    Для отражения нападения и пресечения действий, несущих угрозу жизни, полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух.

    Однако правонарушитель не отреагировал на предупреждения, после чего в соответствии с законодательством применено табельное оружие.

    От полученного ранения нарушитель скончался на месте происшествия.

    В ходе осмотра места происшествия были изъяты незарегистрированный обрез, патроны и гильзы.

    По данному факту возбуждено уголовное дело.

    В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

    — Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции. Иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 УПК РК, разглашению не подлежит, — добавили в ведомстве.

    Ранее в Тюлькубасском районе Туркестанской области произошел другой резонансный инцидент со стрельбой. Тогда погиб 17-летний подросток, еще трое получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.

    По данным медиков, состояние двоих пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести, третий был выписан на амбулаторное лечение.

    Один из участников конфликта задержан и помещен в изолятор. Второго подозреваемого разыскивают с 2 ноября. По факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

    Теги:
    Стрельба Туркестанская область Регионы Происшествия
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
