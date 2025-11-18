Семейный конфликт закончился перестрелкой в Туркестанской области

По прибытии полицейских мужчина выбежал из дома с оружием и спрятался в сарае в соседнем дворе. Для предотвращения противоправных действий и угрозы окружающим территория была оцеплена.

— Несмотря на законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия, дебошир отказался подчиняться и открыл прицельный огонь, ранив одного из полицейских, — сообщили в ДП Туркестанской области.

Для отражения нападения и пресечения действий, несущих угрозу жизни, полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух.

Однако правонарушитель не отреагировал на предупреждения, после чего в соответствии с законодательством применено табельное оружие.

От полученного ранения нарушитель скончался на месте происшествия.

В ходе осмотра места происшествия были изъяты незарегистрированный обрез, патроны и гильзы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

— Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции. Иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 УПК РК, разглашению не подлежит, — добавили в ведомстве.

Ранее в Тюлькубасском районе Туркестанской области произошел другой резонансный инцидент со стрельбой. Тогда погиб 17-летний подросток, еще трое получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.

По данным медиков, состояние двоих пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести, третий был выписан на амбулаторное лечение.

Один из участников конфликта задержан и помещен в изолятор. Второго подозреваемого разыскивают с 2 ноября. По факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.