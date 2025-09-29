Стрельба в церкви в США: есть жертвы

В местной полиции сообщили, что нападение на церковь Иисуса Христа Святых последних дней в в городе Гранд-Бланк (96 км к северо-западу от Детройта) произошло во время утренней воскресной службы, на которую собрались сотни людей.

Подозреваемый в стрельбе, мужчина старше 40 лет, чье имя пока не раскрывается, также поджег здание церкви, сообщила полиция. Власти предупреждают, что еще не полностью обследовали здание, поскольку заходить в него пока не безопасно, и в дальнейшем могут найти новые жертвы.

Нападавший был застрелен полицейскими. Других подозреваемых у полиции нет.

У девяти известных на данный момент пострадавших огнестрельные ранения. Они находятся в больнице в стабильном состоянии.

