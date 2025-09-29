Стрельба в церкви в США: есть жертвы
Вооруженный мужчина въехал на машине в мормонскую церковь в городе Гранд-Бланк (штат Мичиган) и открыл стрельбу. Один человек погиб и девять ранены, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
В местной полиции сообщили, что нападение на церковь Иисуса Христа Святых последних дней в в городе Гранд-Бланк (96 км к северо-западу от Детройта) произошло во время утренней воскресной службы, на которую собрались сотни людей.
Подозреваемый в стрельбе, мужчина старше 40 лет, чье имя пока не раскрывается, также поджег здание церкви, сообщила полиция. Власти предупреждают, что еще не полностью обследовали здание, поскольку заходить в него пока не безопасно, и в дальнейшем могут найти новые жертвы.
Нападавший был застрелен полицейскими. Других подозреваемых у полиции нет.
У девяти известных на данный момент пострадавших огнестрельные ранения. Они находятся в больнице в стабильном состоянии.
Ранее сообщалось о стрельбе у бара в городе Саутпорт американского штата Северная Каролина. Известно о гибели трех человек, еще восемь получили ранения.