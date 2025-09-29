РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    02:36, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Стрельба в церкви в США: есть жертвы

    Вооруженный мужчина въехал на машине в мормонскую церковь в городе Гранд-Бланк (штат Мичиган) и открыл стрельбу. Один человек погиб и девять ранены, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    п
    Фото: кадр из видео

    В местной полиции сообщили, что нападение на церковь Иисуса Христа Святых последних дней в в городе Гранд-Бланк (96 км к северо-западу от Детройта) произошло во время утренней воскресной службы, на которую собрались сотни людей.

    Подозреваемый в стрельбе, мужчина старше 40 лет, чье имя пока не раскрывается, также поджег здание церкви, сообщила полиция. Власти предупреждают, что еще не полностью обследовали здание, поскольку заходить в него пока не безопасно, и в дальнейшем могут найти новые жертвы.

    Нападавший был застрелен полицейскими. Других подозреваемых у полиции нет.

    У девяти известных на данный момент пострадавших огнестрельные ранения. Они находятся в больнице в стабильном состоянии.

    Ранее сообщалось о стрельбе у бара в городе Саутпорт американского штата Северная Каролина. Известно о гибели трех человек, еще восемь получили ранения.

