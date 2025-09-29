РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:30, 28 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В США мужчина открыл стрельбу у бара

    Три человека погибли, еще восемь получили ранения после того, как стрелок на лодке открыл огонь в прибрежном баре в городе Саутпорт американского штата Северная Каролина, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    полиция, США, Америка
    Фото: usa_shka / instagram

    Вооруженный человек открыл огонь по толпе на яхтенном причале Саутпорта в субботу вечером, сказал пресс-секретарь города, добавив, что подозреваемый уже допрашивается. 

    В воскресенье на пресс-конференции начальник полиции Саутпорта Тодд Коринг заявил, что никакой активной угрозы для общества не существует. Он сказал, что говорить о мотиве стрелявшего еще слишком рано.

    Ранее в соцсетях власти Саутпорта призвали людей избегать этого района и оставаться в своих домах, пока продолжается расследование.

    Ранее в США стреляли в политического активиста и сторонника Трампа Чарли Кирка. 

    Стрельба Америка Мировые новости США
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
