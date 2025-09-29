В США мужчина открыл стрельбу у бара

Вооруженный человек открыл огонь по толпе на яхтенном причале Саутпорта в субботу вечером, сказал пресс-секретарь города, добавив, что подозреваемый уже допрашивается.

В воскресенье на пресс-конференции начальник полиции Саутпорта Тодд Коринг заявил, что никакой активной угрозы для общества не существует. Он сказал, что говорить о мотиве стрелявшего еще слишком рано.

Ранее в соцсетях власти Саутпорта призвали людей избегать этого района и оставаться в своих домах, пока продолжается расследование.

Ранее в США стреляли в политического активиста и сторонника Трампа Чарли Кирка.