В США мужчина открыл стрельбу у бара
Три человека погибли, еще восемь получили ранения после того, как стрелок на лодке открыл огонь в прибрежном баре в городе Саутпорт американского штата Северная Каролина, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Вооруженный человек открыл огонь по толпе на яхтенном причале Саутпорта в субботу вечером, сказал пресс-секретарь города, добавив, что подозреваемый уже допрашивается.
В воскресенье на пресс-конференции начальник полиции Саутпорта Тодд Коринг заявил, что никакой активной угрозы для общества не существует. Он сказал, что говорить о мотиве стрелявшего еще слишком рано.
Ранее в соцсетях власти Саутпорта призвали людей избегать этого района и оставаться в своих домах, пока продолжается расследование.
Ранее в США стреляли в политического активиста и сторонника Трампа Чарли Кирка.