Странный запах над Алматы: экологи сообщили результаты проверок

Как сообщили в департаменте экологии по городу Алматы, совместно с РГП «Казгидромет», департаментом санитарно-эпидемиологического контроля и управлением экологии и окружающей среды города были проведены оперативные выезды и инструментальные замеры воздуха.

— В ходе выездных мероприятий были осуществлены совместные инструментальные замеры атмосферного воздуха в различных точках - у ТРЦ АДК, ТРЦ «Москва», на улицах Наманганская, 51, Карасай батыра, 88, а также по проспекту Абая, 32 и 34. По результатам проведенных замеров превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено, — пояснили в департаменте.

Отмечается, что на данный момент официальной информации о высоком или экстремально высоком загрязнении атмосферного воздуха от РГП «Казгидромет» по городу Алматы и Алматинской области не поступало.

Фото: департамент экологии г.Алматы

Атмосферный воздух мегаполиса находится под постоянным мониторингом РГП «Казгидромет» по городу Алматы и Алматинской области — в городе функционируют 16 стационарных постов наблюдения. Актуальные данные доступны в мобильном приложении AirKz и на сайте AirKaz.org.

— На данный момент данные постов не фиксируют превышений установленных предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, — добавили в ведомстве.

В департаменте также призвали жителей и представителей СМИ получать информацию о состоянии воздуха только из официальных источников — сайта и приложения РГП «Казгидромет» по городу Алматы и Алматинской области.

Напомним, жители Алматы утром 30 октября пожаловались на странный и едкий запах, распространившийся по городу.