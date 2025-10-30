РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:13, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Алматинцы пожаловались на едкий запах в воздухе

    Жители Алматы утром 30 октября пожаловались на странный и едкий запах, распространившийся по городу, передает агентство Kazinform.

    Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В социальных сетях горожане из разных районов сообщают, что проснулись от неприятного запаха. По их словам, воздух был тяжелым, щипало глаза, а дышать становилось трудно. Некоторые отмечали, что запах напоминал горящий пластик.

    — Это что за отвратительный запах стоит в районе Весновки — Карасай батыра. Я проснулась от этой вони, нос горит от горечи, — написала одна из жительниц.

    — Кто-нибудь слышит запах гари сейчас? Мы проснулись от него, так как окна были открыты. Центр. Ужасная вонь на улице, — добавила другая пользовательница.

    В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщили, что за ночь крупных пожаров в городе не зафиксировано. Произошло лишь три незначительных возгорания мусора:

    в Ауэзовском районе, в первом микрорайоне, горел мусорный контейнер на площади 2 кв. метра;

    в Алмалинском районе, по улице Шагабутдинова и возле дома № 23, зафиксированы возгорания мусора на площади 0,1 и 0,5 кв. метра.

    В ДЧС добавили, что обратились в акимат и департамент санитарно- эпидемиологического контроля для выяснения источника неприятного запаха.

    Ранее в Усть-Каменогорске жители жаловались на качество воздуха.

    Теги:
    Загрязнение воздуха Экология Общество Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают