Алматинцы пожаловались на едкий запах в воздухе

В социальных сетях горожане из разных районов сообщают, что проснулись от неприятного запаха. По их словам, воздух был тяжелым, щипало глаза, а дышать становилось трудно. Некоторые отмечали, что запах напоминал горящий пластик.

— Это что за отвратительный запах стоит в районе Весновки — Карасай батыра. Я проснулась от этой вони, нос горит от горечи, — написала одна из жительниц.

— Кто-нибудь слышит запах гари сейчас? Мы проснулись от него, так как окна были открыты. Центр. Ужасная вонь на улице, — добавила другая пользовательница.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщили, что за ночь крупных пожаров в городе не зафиксировано. Произошло лишь три незначительных возгорания мусора:

в Ауэзовском районе, в первом микрорайоне, горел мусорный контейнер на площади 2 кв. метра;

в Алмалинском районе, по улице Шагабутдинова и возле дома № 23, зафиксированы возгорания мусора на площади 0,1 и 0,5 кв. метра.

В ДЧС добавили, что обратились в акимат и департамент санитарно- эпидемиологического контроля для выяснения источника неприятного запаха.

