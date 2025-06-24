Страны НАТО согласны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

Союзники по НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году.

Новое обязательство представители всех 32 стран-членов альянса подписали в преддверии саммита в Гааге. Документ официально должен быть принят 25 июня.

Предполагается, что союзники будут тратить 3,5% ВВП непосредственно на оборонные нужды, и еще 1,5% на инвестиции, связанные с обороной, в частности на кибербезопасность и военную мобильность.

Президент США Дональд Трамп давно настаивает на том, чтобы страны НАТО расходовали на оборону 5 процентов своего ВВП. Однако на прошлой неделе он заявил, что от США не следует требовать такого целевого показателя. В настоящее время США тратят на оборону около 3,2%-3,4% процента своего ВВП.

Сообщается, что альянс сделает исключение из правил, учитывающее ситуацию Испании. На прошлой премьер-министр Испании Педро Санчес написал генеральному секретарю НАТО Марку Рютте письмо, сообщив, что Мадрид не может тратить 5% ВВП на оборону.

В канун саммита НАТО в Гааге прошла акция протеста. В ней приняли участие порядка пяти тысяч демонстрантов — левые активисты, пацифисты, и представители иранской диаспоры. Они выступили против войны в Газе и осудили действия Израиля и США в отношении Ирана. Манифестанты скандировали лозунг «Нет войне!».

- Мы выступаем против войны. Люди хотят жить мирной жизнью», — сказал 74-летний Хоссейн Хамадани, иранец, живущий в Нидерландах. - Посмотрите на состояние окружающей среды. Все плохо. Так почему же мы тратим деньги на войну?

Сейчас большинство стран НАТО тратят на оборону чуть более 2% ВВП.

Саммит НАТО в Гааге пройдет в условиях повышенной безопасности. В обеспечении порядка (кодовое название операции «Оранжевый щит») задействованы тысячи военных и полицейских, а также специалисты по кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи отказался участвовать в саммите НАТО.

Об истории создания НАТО и этапах расширения блока, читайте здесь.