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    12:09, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент Южной Кореи отказался участвовать в саммите НАТО

    Президент Ли Чжэ Мён не примет участие в саммите Североатлантического альянса (НАТО), сославшись на приоритетные дела в стране и растущую нестабильность на Ближнем Востоке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap

    Президент Ли Чжэ Мён на церемонии инаугурации
    Фото: © РИА Новости

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён рассматривал возможность участия в саммите, который пройдёт на этой неделе во вторник и среду в Нидерландах.

    Однако, согласно заявлению его администрации, президент в итоге решил не посещать саммит после недавних ударов США по трём ядерным объектам в Иране.

    — Несмотря на множество неотложных государственных дел, возникших после инаугурации президента, правительство активно рассматривало возможность участия президента Ли в саммите НАТО, — заявила пресс-секретарь президента Кан Ю Чжон. Тем не менее, после всестороннего анализа различных внутренних вопросов и нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, президент принял решение не участвовать в саммите.

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба также рассматривает возможность отмены своей поездки на саммит НАТО, сообщил в понедельник источник Kyodo News

    Ранее сообщалось, что в штаб-квартире Североатлантического альянса планируется сокращение штата.

    Теги:
    НАТО Южная Корея Ближний Восток
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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