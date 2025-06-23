Президент Южной Кореи отказался участвовать в саммите НАТО

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён рассматривал возможность участия в саммите, который пройдёт на этой неделе во вторник и среду в Нидерландах.

Однако, согласно заявлению его администрации, президент в итоге решил не посещать саммит после недавних ударов США по трём ядерным объектам в Иране.

— Несмотря на множество неотложных государственных дел, возникших после инаугурации президента, правительство активно рассматривало возможность участия президента Ли в саммите НАТО, — заявила пресс-секретарь президента Кан Ю Чжон. Тем не менее, после всестороннего анализа различных внутренних вопросов и нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, президент принял решение не участвовать в саммите.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба также рассматривает возможность отмены своей поездки на саммит НАТО, сообщил в понедельник источник Kyodo News.

Ранее сообщалось, что в штаб-квартире Североатлантического альянса планируется сокращение штата.