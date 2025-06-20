Генсек НАТО Марк Рютте проводит сокращение в штаб-квартире военного блока

По данным издания Politico, М. Рютте выступает за масштабную реструктуризацию. Генсек НАТО, занявший пост в октябре 2024 года, планирует ликвидировать два подразделения и сократить десятки должностей в штаб-квартире организации в Брюсселе.

Реорганизация, о которой ранее не сообщалось, происходит на фоне опасений союзников, что скептически настроенный по отношению к НАТО президент США Дональд Трамп не исключает вариант выхода Соединенных Штатов из военного альянса.

Кроме того, реформы проводятся на фоне сложного геополитического фона: военных действий в Украине и на Ближнем Востоке, а администрация Д. Трампа неоднократно предупреждала, что в будущем США могут отойти на второй план, когда речь зайдет о безопасности Европы.

В последние месяцы М. Рютте провел два совещания с персоналом, чтобы объявить об изменениях, включая сокращение международных подразделений НАТО с восьми до шести. Подразделения, которым грозит сокращение, — отдел общественной дипломатии, который выполняет функции пресс-службы НАТО, и отдел исполнительного управления, кадровый отдел альянса.

Их функции в значительной степени будут поглощены другими подразделениями. Но должности помощников генерального секретаря — начальников подразделений, назначаемые Генеральным секретарем с участием стран-членов альянса — просто будут сокращены.

Штаб-квартира НАТО находится в Брюсселе, в организации работают около 4 тысяч человек, в том числе около 1500 международных сотрудников.

Частью выступления М. Рютте перед Д. Трампом и другими союзниками на саммите Альянса в г. Гааге на следующей неделе будет то, что он может сделать НАТО более эффективным и использовать его ресурсы «мудро и экономно», говорит доцент VUB и старший научный сотрудник Egmont Александр Маттелаер.

— Рютте перестраивает структуру вспомогательного персонала в штаб-квартире в соответствии с тем, что он считает главными приоритетами, — сказал Маттелаер, чьи исследования сосредоточены на НАТО и трансатлантической безопасности, а именно «реинвестирование в оборону и выполнение этого максимально эффективно».

Эксперт добавил, что Генеральный секретарь, по-видимому, осуществлял свои сокращения «в тесном сотрудничестве» с США.

— Процесс реорганизации, в котором приняли участие сотрудники и который был одобрен союзниками, продолжается, — добавил один из чиновников НАТО.

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