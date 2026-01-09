Страны ЕС одобрили торговое соглашение с блоком МЕРКОСУР

МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем, Боливией и Венесуэлой.

Для одобрения Европейским советом соглашения с МЕРКОСУР требовалось квалифицированное большинство голосов не менее 15 из 27 государств-членов ЕС, что составляет 65% населения блока. Сообщается, что этот порог был достигнут в пятницу утром.

Италия, сыгравшая решающую роль в обеспечении необходимого большинства голосов, в конечном итоге поддержала сделку.

Как сообщает издание Euractiv, против соглашения проголосовали Франция, Польша, Австрия, Ирландия и Венгрия, а Бельгия воздержалась.

Сегодняшний шаг откроет путь для подписания Европейской комиссией соглашения на следующей неделе в Парагвае.

Ожидается, что против соглашения ЕС-МЕРКОСУР активно выступает французская оппозиция, защищающая интересы местных фермеров. В четверг фермеры пытались блокировать центр г. Парижа.