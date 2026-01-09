РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:41, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Страны ЕС одобрили торговое соглашение с блоком МЕРКОСУР

    В пятницу утром послы ЕС в Брюсселе после долгих обсуждений одобрили торговое соглашение между ЕС и МЕРКОСУР, что открывает путь к окончательной ратификации соглашения, разрабатывавшегося более четверти века, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Страны ЕС одобрили торговое соглашение с блоком МЕРКОСУР
    Фото: isern.com

    МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем, Боливией и Венесуэлой.

    Для одобрения Европейским советом соглашения с МЕРКОСУР требовалось квалифицированное большинство голосов не менее 15 из 27 государств-членов ЕС, что составляет 65% населения блока. Сообщается, что этот порог был достигнут в пятницу утром.

    Италия, сыгравшая решающую роль в обеспечении необходимого большинства голосов, в конечном итоге поддержала сделку.

    Как сообщает издание Euractiv, против соглашения проголосовали Франция, Польша, Австрия, Ирландия и Венгрия, а Бельгия воздержалась.

    Сегодняшний шаг откроет путь для подписания Европейской комиссией соглашения на следующей неделе в Парагвае.

    Ожидается, что против соглашения ЕС-МЕРКОСУР активно выступает французская оппозиция, защищающая интересы местных фермеров. В четверг фермеры пытались блокировать центр г. Парижа.

    Теги:
    Сельское хозяйство Евросоюз Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают