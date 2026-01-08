Французские фермеры тракторами заблокировали центр Парижа

Газета «Le Parisien» пишет, что профсоюзные организации местных работников сельского хозяйства пытаются привлечь внимание властей к своим проблемам. Поэтому в столицу на своих тракторах прибывают фермеры, не согласные с планами Брюсселя предоставить пошлины иностранным производителям из Латинской Америки.

Сообщается, что протестующими мобилизовано около 100 тракторов. Но в центр удалось въехать пока порядка 20 единицам сельхозтехники.

Согласно интерактивной карте Управления дорог региона Иль-де-Франс, некоторые дороги в столице закрыты для движения транспорта: подземный переход у Порт-Майо, Елисейские поля, улица Риволи, проспекты Клиши и Сен-Уэн и участок Гамбетта-авеню.

Можно констатировать перекрытие большинства исторической части г. Парижа.

— Мы впервые приехали в Париж на демонстрацию. Пять часов ехали по проселочным дорогам, чтобы нас не заметили. Сегодня мы застряли и никуда не денемся, потому что нас должны услышать. Мы больше не можем зарабатывать на жизнь своим трудом, мы тонем в правилах и бюрократии, которые отнимают у нас больше времени, чем работа на наших фермах, — сетуют Эммануэль и Батист, два фермера из Сарты.

Тем временем, полиция Франции пытается препятствовать действиям фермеров, некоторые из которых срубили несколько деревьев в центре.

— С тревогой узнала, что сегодня утром фермеры в 16-м округе срубили как минимум одно охраняемое дерево. Гнев и право на протест не дают оснований для такого поступка. У природы есть свои права. Мы любим наши деревья, общее благо парижан, и мы их защищаем, — написала мэр Парижа Анн Идальго.

Фермеры из профсоюза Coordination Rurale призвали к протестам в Париже против соглашения ЕС с блоком МЕРКОСУР, которое, по их мнению, может затопить страну дешевым импортом продуктов питания.

Голосование по соглашению ЕС с МЕРКОСУР ожидается в пятницу. Соглашение поддерживают такие страны, как Германия и Испания, и, похоже, Европейская комиссия заручилась поддержкой Италии, а это означает, что она будет иметь голоса, необходимые для одобрения торгового соглашения без поддержки со стороны Франции.

Ранее сообщалось, что на фоне протестов перенесли подписание соглашения ЕС-МЕРКОСУР.