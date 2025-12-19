Подписание соглашения ЕС-МЕРКОСУР перенесли на следующий год на фоне протестов

Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите в четверг.

We have reached out to our Mercosur partners and agreed to postpone slightly the signature.



This deal is crucially important for Europe – economically, diplomatically, and geopolitically.



It opens new trade and economic opportunities for all our Member States.



With… pic.twitter.com/wqNesX4giH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 19, 2025

Ожидалось, что фон дер Ляйен отправится в Бразилию в субботу для подписания соглашения, но для этого ей требовалась поддержка широкого большинства членов ЕС.

Но в четверг между ней, председателем Европейского совета Антонио Коштой и премьер-министром Италии Джорджей Мелони была достигнута договоренность об отсрочке при условии, что Италия проголосует за соглашение в январе.

— Это не означает, что Италия намерена блокировать или выступать против соглашения, а скорее, что она намерена одобрить его только тогда, когда оно будет содержать адекватные взаимные гарантии для нашего сельскохозяйственного сектора, — заявила Джорджа Мелони.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также выступил против соглашения, призвав к дальнейшим уступкам и новым обсуждениям в январе.

— Фермеры и так сталкиваются с огромным количеством проблем, — заявил французский лидер.

Mercosur : le compte n’y est pas.



La France ne fléchira pas.

L’Europe doit protéger ses agriculteurs et l’alimentation de nos concitoyens. pic.twitter.com/WOd5M10nAa — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 18, 2025

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что согласился с просьбой премьер-министра Италии Джорджи Мелони отложить подписание соглашения, чтобы она могла заверить фермеров страны в том, что их позиции не будут подрываться дешевизной птицы и говядины.

Решение о задержке было принято спустя несколько часов после того, как фермеры на тракторах заблокировали дороги и запустили фейерверки в Брюсселе в знак протеста против соглашения, что вынудило полицию применить слезоточивый газ и водометы.

Как отмечают эксперты, задержка связана не только с протестами фермеров, но и с опасениями Франции и Италии по поводу притока дешевой продукции, способной нанести ущерб европейским аграриям. В то же время Германия, Испания и страны Скандинавии указывают, что соглашение позволит нарастить экспорт, пострадавший из-за американских пошлин, а также снизить зависимость от Китая за счёт доступа к стратегически важным полезным ископаемым.

Соглашение между ЕС и Меркосуром создаст крупнейшую в мире зону свободной торговли и поможет европейскому блоку из 27 стран экспортировать больше автомобилей, машин, вин и спиртных напитков в Латинскую Америку в условиях глобальной торговой напряженности.

Кроме того участники саммита ЕС приняли решение предоставить Украине финансирование в размере 90 млрд евро в 2026–2027 гг.

Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

We have a deal.



Decision to provide 90 billion euros of support to Ukraine for 2026-27 approved.



We committed, we delivered. — António Costa (@eucopresident) December 19, 2025

— Мы взяли на себя обязательства и выполнили их, — написал он в соцсети Х.

Кошта не уточнил, о какой схеме финансирования идет речь, но, по данным агентства Reuters, утвержден вариант совместного заимствования, которое сделает Евросоюз.

Ранее сообщалось, что фермеры устроили беспорядки перед Европарламентом.