РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:50, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Подписание соглашения ЕС-МЕРКОСУР перенесли на следующий год на фоне протестов

    Соглашение о свободной торговле ЕС с блоком МЕРКОСУР, в который входят Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай, не будет подписано в запланированную субботу, а будет отложено до следующего месяца, передает агентство Kazinform со ссылкой на Politico

    Подписание соглашения ЕС-МЕРКОСУР отложено на следующий год на фоне протестов
    Фото: isern.com

    Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите в четверг. 

    Ожидалось, что фон дер Ляйен отправится в Бразилию в субботу для подписания соглашения, но для этого ей требовалась поддержка широкого большинства членов ЕС.

    Но в четверг между ней, председателем Европейского совета Антонио Коштой и премьер-министром Италии Джорджей Мелони была достигнута договоренность об отсрочке при условии, что Италия проголосует за соглашение в январе.

    — Это не означает, что Италия намерена блокировать или выступать против соглашения, а скорее, что она намерена одобрить его только тогда, когда оно будет содержать адекватные взаимные гарантии для нашего сельскохозяйственного сектора, — заявила Джорджа Мелони. 

    Президент Франции Эмманюэль Макрон также выступил против соглашения, призвав к дальнейшим уступкам и новым обсуждениям в январе.

    — Фермеры и так сталкиваются с огромным количеством проблем, — заявил французский лидер.

    Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что согласился с просьбой премьер-министра Италии Джорджи Мелони отложить подписание соглашения, чтобы она могла заверить фермеров страны в том, что их позиции не будут подрываться дешевизной птицы и говядины.

    Решение о задержке было принято спустя несколько часов после того, как фермеры на тракторах заблокировали дороги и запустили фейерверки в Брюсселе в знак протеста против соглашения, что вынудило полицию применить слезоточивый газ и водометы.

    Как отмечают эксперты, задержка связана не только с протестами фермеров, но и с опасениями Франции и Италии по поводу притока дешевой продукции, способной нанести ущерб европейским аграриям. В то же время Германия, Испания и страны Скандинавии указывают, что соглашение позволит нарастить экспорт, пострадавший из-за американских пошлин, а также снизить зависимость от Китая за счёт доступа к стратегически важным полезным ископаемым.

    Соглашение между ЕС и Меркосуром создаст крупнейшую в мире зону свободной торговли и поможет европейскому блоку из 27 стран экспортировать больше автомобилей, машин, вин и спиртных напитков в Латинскую Америку в условиях глобальной торговой напряженности.

    Кроме того участники саммита ЕС приняли решение предоставить Украине финансирование в размере 90 млрд евро в 2026–2027 гг. 

    Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.  

    — Мы взяли на себя обязательства и выполнили их, — написал он в соцсети Х. 

    Кошта не уточнил, о какой схеме финансирования идет речь, но, по данным агентства Reuters, утвержден вариант совместного заимствования, которое сделает Евросоюз. 

    Ранее сообщалось, что фермеры устроили беспорядки перед Европарламентом. 

    Теги:
    Латинская Америка Евросоюз Соглашение Протесты в мире Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают