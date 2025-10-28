Астана—Хельсинки: почему страна Суоми видит в Казахстане надежного партнера

Доверие и прагматизм

В сентябре этого года в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с Главой Финляндии Александром Стуббом. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и текущую геополитическую ситуацию в мире. Касым-Жомарт Токаев высказал уверенность в том, что предстоящий визит финского лидера в Казахстан будет способствовать дальнейшему раскрытию потенциала торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия двух стран.

Казахстан и Финляндию связывает многолетняя история сотрудничества, начавшаяся сразу после обретения Казахстаном Независимости. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1992 году и с тех пор поступательно развиваются.

Политический диалог остается активным: лидеры государств регулярно поддерживают контакты на высшем уровне — как в ходе личных встреч, так и в формате телефонных переговоров. Важным этапом в укреплении двусторонних связей стало открытие дипломатических представительств: 3 марта 2010 года в Астане начало работу Посольство Финляндии, а уже 15 марта 2012 года свое Посольство в Хельсинки открыл Казахстан.

— Казахстан и Финляндия выстраивают отношения на принципах равноправия и взаимного уважения, рассматривая сотрудничество вне рамок геополитических категорий, — отметил заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК Даурен Абен.

Фото: кадр из видео Jibek Joly

По словам эксперта, Казахстан проводит многовекторную внешнюю политику. Для нашей страны естественно развивать отношения с широким кругом государств, и Финляндия — не исключение. Страна Суоми представляет для нас большой интерес, поскольку занимает высокие позиции в различных международных рейтингах.

— К примеру, последние восемь лет Финляндия признается самой счастливой страной мира, неизменно занимая первое место, и это о многом говорит, — отметил эксперт.

В целом, подчеркивает Даурен Абен, сотрудничество между странами развивается пока в ограниченных масштабах, и предстоящий визит призван придать этим отношениям новый импульс.

— В Финляндии построено социальное государство, действуют сильные профсоюзы, а уровень коррупции один из самых низких в мире. Все это — сферы, в которых Казахстан также стремится к прогрессу. Поэтому опыт Финляндии в создании общества всеобщего благосостояния, безусловно, ценен для нас, — выразил мнение эксперт КИСИ.

В настоящее время политическое взаимодействие Казахстана и Финляндии развивается в русле прагматики, ориентировано на устойчивое развитие и инновационное партнерство.

— Сотрудничество развивается в сферах зеленой экономики, инноваций и образования. Финляндия поддерживает политическую модернизацию и реформы Казахстана. Основные приоритеты — экологическая политика, возобновляемые источники энергии, цифровизация и развитие человеческого капитала, — отмечает старший эксперт Центра торговой и инвестиционной политики Института экономических исследований Меруерт Манапова.

Фото из личного архива

В 2025 году стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области «зеленых технологий и энергоэффективности».

Между Казахстаном и Финляндией действует Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, а также профильные рабочие группы в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства и образования.

Экономика и инвестиции

Экономическое сотрудничество остается одной из ключевых составляющих партнерства между Астаной и Хельсинки. По данным Министерства иностранных дел РК, с 2005 года по второй квартал 2025 года валовый приток прямых инвестиций из Финляндии в Казахстан достиг 486,6 млн долларов США.

Сегодня в стране зарегистрировано около 70 компаний с участием финского капитала, среди которых такие известные бренды, как Nokia, Orion Pharma, Tikkurila, Metso, Kone, Lamor и Peikko.

— Нужно признать, что последние несколько лет финская сторона проявляет повышенный интерес к возможному взаимодействию с казахстанскими партнерами. И стоит отметить, что на долю Казахстана приходится практически 90% всего товарооборота Финляндии со странами Центральной Азии. Казахстан рассматривает Хельсинки как одного из ключевых инвесторов стран Северной Европы, — отметила эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Лидия Пархомчик.

Фото из личного архива Лидии Пархомчик

Казахстанский экспорт в Финляндию представлен преимущественно промышленной и химической продукцией — сера, ферросплавы, полупроводниковые приборы, различные виды сульфатов и квасцов, а также изделия из черных металлов и комплектующие для автомобилей и тракторов.

Финляндия, в свою очередь, поставляет в Казахстан высокотехнологичное и промышленное оборудование. В числе ключевых импортных позиций — машины и механизмы для земляных работ, двигатели, силовые установки, лекарственные препараты, оборудование для сортировки и переработки грунта, геодезические и топографические приборы, а также легковые автомобили.

— Можно сказать, что в нашу сторону идет продукция высокого передела, а от нас — преимущественно сырье. И, конечно, в этом плане есть к чему стремиться. Финские высокие технологии широко известны во всем мире. А поскольку Казахстан стремится к диверсификации своей экономики, мы могли бы активнее развивать сотрудничество в создании совместных предприятий и производств, а также перенимать опыт Финляндии в сфере возобновляемой энергетики, лесного хозяйства и сохранения благоприятного климата, — подчеркнул Даурен Абен.

Стоит отметить, что за последние годы наблюдается снижение уровня взаимного товарооборота. Согласно данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, в 2024 году объем двусторонней торговли составил 171,9 млн долларов США — на 17,5% ниже, чем в предыдущем году. По итогам первых восьми месяцев 2025 года оборот упал до 89,5 млн долларов, что на 31,1% ниже уровня аналогичного периода.

— Финляндия — член Европейского Союза, а Казахстан входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Такой фактор создает различия в торговых стандартах и техническом регулировании, а также формирует логистические и таможенные барьеры. Помимо этого, на снижение торгового оборота повлияли мировое экономическое замедление, колебания цен на сырьевые товары и изменения транспортно-логистических маршрутов. Санкционные ограничения и геополитические факторы также осложнили экспорт на европейские рынки, — объясняет эксперт Центра торговой и инвестиционной политики Института экономических исследований Жанара Бериккызы.

Тем не менее потенциал для экономического сотрудничества остается высоким. В последние годы интерес финских инвесторов к экономике Казахстана значительно вырос. Меруерт Манапова приводит данные по динамике прямых иностранных инвестиций: в 2023 году — 22,7 млн долларов США, в 2024 году — 41,8 млн, а в первой половине 2025 года — уже 24,2 млн долларов.

— Таким образом, объем инвестиций из Финляндии в Казахстан в 2024 году увеличился на 84,2% по сравнению с предыдущим годом. Этот рост говорит о восстановлении экономического партнерства и укреплении доверия финского бизнеса к казахстанскому рынку, — подчеркнула спикер.

Казахстан представляет интерес для Финляндии в сферах возобновляемой энергетики, «зеленых» технологий и редкоземельных металлов. Развивая эти направления, страны стремятся восстановить баланс во взаимной торговле и открыть новые рыночные возможности.

— Финляндия, где доля возобновляемой энергии превышает 50%, обладает практическим опытом внедрения устойчивых технологий. Казахстан, в свою очередь, поставил цель достичь углеродной нейтральности к 2060 году, и в этом контексте финский опыт представляет стратегическую ценность, — отметила эксперт.

По мнению Меруерт Манаповой, интересы финских компаний также сосредоточены в сферах образования и инноваций, цифровых технологий, металлургии и агропромышленного комплекса. В агропромышленном секторе опыт Финляндии в области «умного фермерства» и экологически чистого производства совпадает с курсом Казахстана на модернизацию сельского хозяйства.

По словам эксперта ИМЭП Лидии Пархомчик, уже несколько лет ведется работа по созданию ответвления транспортного коридора, ориентированного на Северную Европу. В этом направлении особенно активно выступает логистическая компания Nurminen Logistics Services, готовая инвестировать в развитие контейнерных перевозок по маршруту Китай-Казахстан-Финляндия-Европа через Транскаспийский международный транспортный маршрут. В перспективе стороны рассчитывают запустить регулярный совместный контейнерный сервис между Китаем и Финляндией.

— Еще в марте 2022 года через пограничный переход Алтынколь-Хоргос был отправлен пилотный контейнерный поезд по данному направлению. А в 2024 году логистические операторы Казахстана и Финляндии подписали меморандум о развитии контейнерных перевозок между Китаем и Финляндией транзитом через Казахстан. Согласно документу, «КТЖ-Экспресс» и финские логистические компании будут совместно продвигать этот маршрут, превращая его в устойчивое направление международной торговли, — рассказала собеседник.

От школьных реформ до культурных мостов

Эксперты отмечают, что в Финляндии одна из самых эффективных и прогрессивных образовательных систем в мире.

— Финляндия по праву считается одним из мировых лидеров в сфере образования — как среднего, так и высшего. Финские школьники стабильно занимают высокие позиции в международном рейтинге PISA, а университеты страны входят в число лучших в мире. Казахстан также перенимает отдельные элементы финской образовательной модели: акцент сделан на критическое и творческое мышление, инновационные подходы, инклюзивность и равное отношение ко всем учащимся, независимо от их академических успехов, — отметил Даурен Абен.

Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Хельсинкским университетом и масштабном внедрении программы по предотвращению травли в школах «KiVa». В отечественных школах уже реализуется пилотный проект по борьбе с буллингом, основанный на финском опыте. В рамках соглашения между АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» и Университетом Турку, подписанного в октябре 2023 года, эта программа внедряется в 110 школах Казахстана.

— Разумеется, полностью копировать чужую модель невозможно, важно адаптировать те элементы, которые эффективны в наших реалиях. В этом направлении уже ведется сотрудничество, — подчеркнул эксперт.

Кадр из видео

По данным МИД РК, в Финляндии по программе «Болашак» подготовлено 36 специалистов, включая магистров, докторантов и участников научных стажировок. Между странами активно развиваются культурные связи: в 2018 году в Финляндии открыт Центр казахской культуры «Сауле», который сотрудничает с Фондом «Отандастар». В Хельсинки регулярно проходят культурные мероприятия — концерты, посвященные праздникам, а также презентации национальных символов, таких как порода «казахская тазы», представленная на выставке World Dog Show 2025, где команда Казахстана завоевала семь титулов.

Что намерены обсудить стороны

По словам Даурена Абена, первым делом будут обсуждаться геополитические вопросы, поскольку Казахстан и Финляндия граничат с Россией, сталкиваясь с санкционными ограничениями.

— Уже введен 19-й пакет санкций со стороны Европейского союза, и все это, конечно, сказывается на уровне наших взаимоотношений. Снижение товарооборота во многом продиктовано тем, что Финляндия вынуждена соблюдать ограничения, введенные ЕС, чтобы ограничить поставки, подпадающие под санкционный режим. В этих условиях, думаю, руководители двух стран будут обсуждать, как, не нарушая санкции, активизировать торгово-экономическое взаимодействие, — считает эксперт.

Он также предположил, что стороны могут обсудить конкретные проекты и определить сферы казахстанской экономики, в которые могли бы быть направлены финские инвестиции.

— Мы знаем, каким спросом пользуется финская бумага, финские краски — почему бы не развивать производство этих товаров на казахстанской территории? У нас есть потенциал для сотрудничества в сельском хозяйстве и лесной промышленности. Здесь можно наладить взаимовыгодный трансфер технологий, обмен опытом и на этой основе — совместное производство, — добавил Даурен Абен.

Эксперты уверены, что изменение геополитической конъюнктуры выделяет Центральную Азию в совершенно новое направление для финского бизнеса. Вместе с тем и у Казахстана появляется ряд преимуществ. Как заверяет Лидия Пархомчик, усиление B2B-диалога станет важным резервом для дальнейшего роста торговли.

По ее словам, для Казахстана особенно перспективным может стать сотрудничество с Финляндией в области цифровых технологий и телекоммуникаций.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

— Недаром Касым-Жомарт Токаев выделил цифровую сферу среди приоритетных направлений совместных проектов с Финляндией и отметил готовность Казахстана создать особые условия для привлечения финских IT-технологий, — сказала эксперт.

По словам Лидии Пархомчик, чтобы стимулировать экономический рост Казахстану нужно преодолеть ряд препятствий. В первую очередь поставить перед собой задачу вернуться к объему товарооборота начала 2000-х годов, когда у нас данная цифра достигала порядка 800 миллионов долларов.

— Именно поэтому для Астаны сейчас крайне важно сформировать пул потенциальных товарных позиций, которые бы привлекли интерес со стороны Хельсинки. Таким образом, сейчас перед нами стоит вопрос о диверсификации торговли. Также нужно особое внимание уделить развитию контактов между бизнес-сообществами двух стран, — отметила она.

По словам эксперта, казахстанская сторона неизменно подтверждает свою приверженность принципам ответственной торговли и повышению транспарентности — в обмен на готовность расширять сотрудничество, особенно в сфере совместных технологических производств.