    23:55, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Стоматолога в Жамбылской области задержали с марихуаной в машине

    Мужчина из Темиртау был задержан на трассе «Западный Китай — Западная Европа», где у него обнаружили пакетик с запрещенным веществом, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Жуалынского районного суда.

    Алматыда марихуананың ірі партиясы тәркіленді
    Фото: Polisia.kz.

    Обычная поездка в такси по Жамбылской области для гостя из Темиртау обернулась серьезными последствиями. На трассе «Западный Китай — Западная Европа» машину остановили полицейские. Проверка вроде бы рядовая, но служебная собака внезапно насторожилась и уткнулась в сумку пассажира. Внутри оказался маленький пакетик марихуаны — всего 0,41 грамма, но столько достаточно, чтобы перейти из разряда случайных находок в уголовное дело.

    В суде мужчина не отрицал ни находки, ни факт хранения. Сказал, что вещество «подобрал и решил попробовать», потому что время от времени употребляет. Его слова совпали с экспертизой и протоколами — вины скрывать действительно было нечего.

    Прокурор попросил для него штраф. Суд учел признание вины и то, что у мужчины есть несовершеннолетние дети. Никаких отягчающих обстоятельств не нашли. Закон за такое нарушение допускает разные наказания — от исправительных работ до ареста на сорок суток или штрафа в 629 тысяч тенге.

    Но суд ограничился меньшим денежным взысканием — стоматолог из Карагандинской области получил штраф в размере 78 тысяч тенге.

    Напомним, недавно в Алматы задержали водителя, который управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

    Из незаконного оборота в Казахстане изъяли 55 кг «синтетики».

    Теги:
    Наркотики Борьба с наркотиками Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
