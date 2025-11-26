Стоматолога в Жамбылской области задержали с марихуаной в машине

Обычная поездка в такси по Жамбылской области для гостя из Темиртау обернулась серьезными последствиями. На трассе «Западный Китай — Западная Европа» машину остановили полицейские. Проверка вроде бы рядовая, но служебная собака внезапно насторожилась и уткнулась в сумку пассажира. Внутри оказался маленький пакетик марихуаны — всего 0,41 грамма, но столько достаточно, чтобы перейти из разряда случайных находок в уголовное дело.

В суде мужчина не отрицал ни находки, ни факт хранения. Сказал, что вещество «подобрал и решил попробовать», потому что время от времени употребляет. Его слова совпали с экспертизой и протоколами — вины скрывать действительно было нечего.

Прокурор попросил для него штраф. Суд учел признание вины и то, что у мужчины есть несовершеннолетние дети. Никаких отягчающих обстоятельств не нашли. Закон за такое нарушение допускает разные наказания — от исправительных работ до ареста на сорок суток или штрафа в 629 тысяч тенге.

Но суд ограничился меньшим денежным взысканием — стоматолог из Карагандинской области получил штраф в размере 78 тысяч тенге.

