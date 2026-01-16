Столичных школьников снова отправили на удаленку

В связи с ухудшением погодных условий 16 января 2026 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.

Ранее учащиеся первой смены в ряде городов и районов Костанайской области, Караганды и Кокшетау были переведены на дистанционный формат обучения.