    10:45, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Столичных школьников снова отправили на удаленку

    Учеников 0-9 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения, передает агентство Kazinform cо ссылкой на управление образования Астаны.

    Столичных школьников снова отправили на удаленку
    Фото: freepik.com

    В связи с ухудшением погодных условий 16 января 2026 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.

    Ранее учащиеся первой смены в ряде городов и районов Костанайской области, Караганды и Кокшетау были переведены на дистанционный формат обучения.

    Динара Жусупбекова
    Автор
