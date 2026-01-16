РУ
    Где в Казахстане из-за мороза школьников перевели на дистанционное обучение

    В связи с резким понижением температуры воздуха и неблагоприятными погодными условиями 16 января 2026 года учащиеся первой смены в ряде городов и районов Костанайской области переведены на дистанционный формат обучения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Где из-за мороза школьников перевели на дистанционное обучение
    Фото: freepik.com

    Решения приняты местными отделами образования с учетом температурных показателей и скорости ветра.

    Город Костанай

    При температуре –28°C и ветре 6 м/с учащиеся КПП, 1–11 классов первой смены переведены на дистанционное обучение.

    Узункольский район
    Температура воздуха от –30 до –33°C. Учащиеся КПП, 1–11 классов первой смены обучаются дистанционно.

    Мендыкаринский район
    Температура –30…–31°C, ветер 3–5 м/с. Учащиеся КПП, 1–11 классов первой смены переведены на онлайн-формат.

    Город Аркалык
    При температуре –25°C и ветре 10 м/с на дистанционное обучение переведены учащиеся 1–9 классов первой смены.

    Город Рудный
    По информации отдела образования, в связи с неблагоприятными метеоусловиями (–25°C, ветер 6 м/с) занятия первой смены для обучающихся 0–9 классов проходят в дистанционном формате.

    Аулиекольский район
    Температура –25°C, ветер 4 м/с. На дистанционное обучение переведены учащиеся КПП и 1–4 классов первой смены.

    Город Лисаковск
    При температуре –26°C и ветре 5 м/с учащиеся 1–6 классов первой смены обучаются дистанционно.

    Карабалыкский район
    Температура –31°C, ветер 11 м/с. Учащиеся КПП, 1–11 классов первой смены переведены на дистанционный формат обучения.

    Также отдел образования г.Караганды информирует: 16.01.2026 года в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся 0-11 классов первой и второй смены переводятся на дистанционный формат обучения.

    В Кокшетау в связи с понижением температуры воздуха до — 29 и скоростью ветра 2 м/с учащиеся 1-9 классов первой смены переведены на онлайн.

    Ранее из-за мороза на онлайн-обучение перевели столичных школьников и студентов.

