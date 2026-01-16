РУ
    Школьников и студентов Астаны переводят на дистанционное обучение

    В Астане из-за ухудшения погодных условий 16 января 2026 года учащиеся школ и колледжей первой смены вновь будут обучаться в дистанционном формате, передает агентство Kazinform.

    Отмена уроков, мороз, буран
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Как сообщили в управлении образования столицы, на онлайн-обучение переходят школьники с 0 по 11 (12) классы, а также студенты 1–2 курсов колледжей, поступившие на базе 9 классов и обучающиеся в первую смену.

    Отметим, сегодня, 15 января, из-за экстремально низких температур и сильного ветра в ряде городов и районов Костанайской области занятия первой и второй смен были переведены на дистанционный формат обучения. Ограничения затронули практически все возрастные категории — от предшкольных классов до старшеклассников.

    Дамира Кеңесбай
