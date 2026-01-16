Школьников и студентов Астаны переводят на дистанционное обучение

Как сообщили в управлении образования столицы, на онлайн-обучение переходят школьники с 0 по 11 (12) классы, а также студенты 1–2 курсов колледжей, поступившие на базе 9 классов и обучающиеся в первую смену.

Отметим, сегодня, 15 января, из-за экстремально низких температур и сильного ветра в ряде городов и районов Костанайской области занятия первой и второй смен были переведены на дистанционный формат обучения. Ограничения затронули практически все возрастные категории — от предшкольных классов до старшеклассников.