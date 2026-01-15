Из-за мороза перевели вторую смену на дистанционку в нескольких областях Казахстана

В Павлодарской области из-за неблагоприятной погоды все школы региона отправили учащихся второй смены учиться из дома. По такому же сценарию поступили и в Северо-Казахстанской области, где дистанционный формат охватил почти всю школьную систему региона. Из 73 461 ученика области 72 433 временно обучаются онлайн — очно продолжили занятия лишь интернатные организации.

В Актюбинской области дистанционное обучение распространили на всех школьников с 1 по 11 классы. В Атырау временный переход на онлайн затронул 71 школу города. При этом детские сады продолжили работу в обычном режиме.

В Семее из-за мороза занятия для учеников 1–9 классов второй смены также проходят в онлайн-формате.

В Костанайской области в Карабалыкском районе при температуре −29 градусов и сильном ветре на дистанционку отправили и всех школьников второй смены, и студентов колледжей. Такая же ситуация в Узункольском районе. В районе Беимбета Майлина очные занятия второй смены тоже отменили — там −31 градус, учатся из дома все школьники и в Алтынсаринском районе.

В Лисаковске при −27 градусах уроки в режиме онлайн — у школьников 2–7 классов второй смены. В Фёдоровском районе на дистанционный формат перешли ученики 2–6 классов, а в Жангельдинском районе на онлайн-обучение перевели учеников 0–4 классов второй смены.

В регионах подчёркивают, что решения принимались оперативно и с учётом фактических погодных условий. Как только морозы ослабнут, школы планируют вернуться к привычному очному формату.

