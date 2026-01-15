РУ
    07:34, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Школьники в трех областях Казахстана ушли на дистанционку из-за мороза

    Из-за экстремально низких температур и сильного ветра 15 января 2026 года в ряде городов и районов Костанайской области занятия первой смены переведены на дистанционный формат обучения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Школьники в двух областях Казахстана ушли на дистанционку из-за мороза
    Фото: freepik.com

    Ограничения затронули практически все возрастные категории — от предшкольных классов до старшеклассников.

    По данным отделов образования и местных исполнительных органов, решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями: температура воздуха опускается до –36 градусов, при порывах ветра до 16 м/с.

    Где именно отменены очные занятия

    Узункольский район

    При температуре от –31 до –36°С учащиеся КПП и 1–11 классов первой смены переведены на дистанционное обучение.

    Мендыкаринский район

    Температура –31…–33°С, ветер 5 м/с. Ученики КПП и 1–11 классов первой смены учатся дистанционно.

    Аркалык

    На дистанционный формат переведены учащиеся 1–4 классов.

    Аулиекольский район

    При –27°С и ветре 4 м/с дистанционно обучаются КПП и 1–9 классы первой смены.

    Рудный

    По информации отдела образования, в связи с неблагоприятными метеоусловиями на дистанционное обучение переведены учащиеся 0–9 классов первой смены.

    Лисаковск

    Температура –30°С, ветер 5 м/с. Учащиеся 1–11 классов первой смены переведены на дистанционный формат обучения.

    Костанай

    Из-за понижения температуры до –30°С и ветра 5 м/с на дистанционное обучение переведены учащиеся 1–11 классов первой смены.

    Житикаринский район

    Температура –31°С, ветер 5 м/с. КПП и 1–11 классы первой смены обучаются дистанционно.

    Район Беимбета Майлина

    Все школы района: 1–11 классы переведены на дистанционное обучение. Температура –30…–33°С.

    Карабалыкский район

    Температура –32°С, ветер до 16 м/с. КПП и 1–11 классы первой смены переведены на дистанционный формат.

    Также в связи с понижением температуры воздуха до –31°C (без ветра) в ВКО в городе Усть-Каменогорск обучение для учащихся 0–4 классов переводится на дистанционный формат.

    Кроме того, в связи с понижением температуры воздуха от — 28 до — 44 градусов занятия для 1 и 2 смены переводятся на ДО в 0-4 классах в школах: г. Серебрянск, в 0-11 классах города Алтай, п.Новая Бухтарма, в Курчумском районе, в г. Риддер — 0-11 классы.

    15 января 2026 года в школах города Семей из-за неблагоприятных погодных условий (сильный мороз), занятия для учащихся 1-11 классов, студентов I, II курсов колледжей 1 смены переводятся на дистанционный формат обучения.

    Ранее из-за непогоды на онлайн-обучение перевели школьников и студентов Астаны.

     

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Костанайская область Образование Дистанционное обучение школа
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
