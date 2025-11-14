РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:56, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Стоимость повторного подключения к тепловой энергии в Алматы снизили на 10%

    Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы установлены признаки злоупотребления монопольным положением в действиях ТОО «Алматинские тепловые сети» (АлТС), передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗРК.

    Стоимость повторного подключения к тепловой энергии в Алматы снизили на 10%
    Фото: alts.kz

    Данные нарушения приводят к ущемлению законных прав неопределенного круга потребителей тепловой энергии.

    Выявлено, что субъект естественной монополии АлТС при утверждении стоимости на услугу «повторное подключение к тепловой энергии» установил уровень прибыли в размере 10%.

    Однако, согласно нормам Правил пользования тепловой энергией, при осуществлении повторного подключения потребителей к тепловой энергии, извлечение прибыли субъектом естественных монополий не предусмотрено.

    В этой связи, в адрес АлТС вынесено уведомление о наличии в его действиях признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

    На сегодня уведомление исполнено, стоимость повторного подключения к тепловой энергии для жителей города Алматы снижена на 10%, путем исключения прибыли монополиста.

    Ранее Агентство по защите и развитию конкуренции РК выявило системные нарушения в работе региональных СПК при стабилизации цен.

    Теги:
    АЗРК Тепловые сети Алматы
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают