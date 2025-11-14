Стоимость повторного подключения к тепловой энергии в Алматы снизили на 10%

Данные нарушения приводят к ущемлению законных прав неопределенного круга потребителей тепловой энергии.

Выявлено, что субъект естественной монополии АлТС при утверждении стоимости на услугу «повторное подключение к тепловой энергии» установил уровень прибыли в размере 10%.

Однако, согласно нормам Правил пользования тепловой энергией, при осуществлении повторного подключения потребителей к тепловой энергии, извлечение прибыли субъектом естественных монополий не предусмотрено.

В этой связи, в адрес АлТС вынесено уведомление о наличии в его действиях признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

На сегодня уведомление исполнено, стоимость повторного подключения к тепловой энергии для жителей города Алматы снижена на 10%, путем исключения прибыли монополиста.

Ранее Агентство по защите и развитию конкуренции РК выявило системные нарушения в работе региональных СПК при стабилизации цен.