Стажировки по «Болашак»: для казахстанских ученых ужесточили требования

Новые требования для кандидатов

Теперь будет действовать отборочный механизм, согласно которому отсев претендентов будет происходить на первом этапе тестового экзамена. Как отметили в центре, в предыдущие разы на первом туре проходной балл не набрали 54 кандидата из 458 человек — это 11,8% от общего количества принятых заявок.

Для претендентов ужесточили еще одно требование: теперь кандидат должен иметь минимум одну статью или обзор в Web of Scence, Scopus. Также допускаются публикации в изданиях 1-2 уровней по перечню Министерства науки и высшего образования РК либо наличие патента Derwent Innovations Index.

Вместе с этим исключена возможность проходить научные стажировки на русском языке в странах, где он не является государственным или официальным языком.

Еще одно ограничение касается возраста. Предельный возраст претендентов мужчин составит 59 лет, женщин — 57 лет.

Новые критерии для вузов и научных организаций.

Вузы, где стипендиаты будут проходить стажировки должны находиться в топ-100 QS University Rankings by Subject. Научные организации должны быть в списке топ-1000 SCimago Institutions Rankings.

Что еще изменится в конкурсе

Количество стипендий по научным стажировкам снизили вдвое: с 500 до 250. Оставшиеся 250 стипендий перераспределили на программу «Болашак».

— По итогам 2025 года 250 ученым была присуждена стипендия для прохождения научных стажировок в ведущих зарубежных вузах и научно-исслеловательских центрах. Все выделенные стипендии освоены, — отметили в центре.

При этом выросла доля стипендий по програмие «Научные стажировки», присуждаемых по естественно-техническому направлению. В 2025 году по этому направлению стажировались 72,4%, в то время как в 2022 году только 46,0%.

Общий конкурс на одно место в 2025 году составил 1,8 на одно место (2024 г. — 3,3 на одно место)

Также представлен перечень приоритетных направлений исследований приведен в соответствие с приоритетами Высшей научно-технической комиссии при Правительстве РК:

экология, окружающая среда и рациональное природопользование; энергия, передовые материалы и транспорт; передовое производство, цифровые и космические технологии; интеллектуальный потенциал страны; наука о жизни и здоровье; устойчивое развитие агропромышленного комплекса; национальная безопасность и борона, биологическая безопасность.

Подробнее о порядке подачи документов для программы «Научные стажировки», читайте в материале по ссылке.

Ранее мы писали о том, как изменятся правила отбора на стипендию «Болашак» в 2026 году.