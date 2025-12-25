РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:31, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Стажировки по «Болашак»: для казахстанских ученых ужесточили требования

    Новые правила отбора для соискателей программы «Научные стажировки», а также требования к вузам и научным организациям представили в Центре международных программ, передает агентство Kazinform.

    наука ученые
    Фото: Александр Щербак/ТАСС

    Новые требования для кандидатов

    Теперь будет действовать отборочный механизм, согласно которому отсев претендентов будет происходить на первом этапе тестового экзамена. Как отметили в центре, в предыдущие разы на первом туре проходной балл не набрали 54 кандидата из 458 человек — это 11,8% от общего количества принятых заявок.

    Для претендентов ужесточили еще одно требование: теперь кандидат должен иметь минимум одну статью или обзор в Web of Scence, Scopus. Также допускаются публикации в изданиях 1-2 уровней по перечню Министерства науки и высшего образования РК либо наличие патента Derwent Innovations Index.

    Вместе с этим исключена возможность проходить научные стажировки на русском языке в странах, где он не является государственным или официальным языком.

    Еще одно ограничение касается возраста. Предельный возраст претендентов мужчин составит 59 лет, женщин — 57 лет.

    Новые критерии для вузов и научных организаций.

    Вузы, где стипендиаты будут проходить стажировки должны находиться в топ-100 QS University Rankings by Subject. Научные организации должны быть в списке топ-1000 SCimago Institutions Rankings.

    Что еще изменится в конкурсе

    Количество стипендий по научным стажировкам снизили вдвое: с 500 до 250. Оставшиеся 250 стипендий перераспределили на программу «Болашак».

    — По итогам 2025 года 250 ученым была присуждена стипендия для прохождения научных стажировок в ведущих зарубежных вузах и научно-исслеловательских центрах. Все выделенные стипендии освоены, — отметили в центре.

    При этом выросла доля стипендий по програмие «Научные стажировки», присуждаемых по естественно-техническому направлению. В 2025 году по этому направлению стажировались 72,4%, в то время как в 2022 году только 46,0%.

    Общий конкурс на одно место в 2025 году составил 1,8 на одно место (2024 г. — 3,3 на одно место)

    Также представлен перечень приоритетных направлений исследований приведен в соответствие с приоритетами Высшей научно-технической комиссии при Правительстве РК:

    1. экология, окружающая среда и рациональное природопользование;
    2. энергия, передовые материалы и транспорт;
    3. передовое производство, цифровые и космические технологии;
    4. интеллектуальный потенциал страны;
    5. наука о жизни и здоровье;
    6. устойчивое развитие агропромышленного комплекса;
    7. национальная безопасность и борона, биологическая безопасность.

    Подробнее о порядке подачи документов для программы «Научные стажировки», читайте в материале по ссылке

    Ранее мы писали о том, как изменятся правила отбора на стипендию «Болашак» в 2026 году. 

    Наука Образование Стипендии Болашак
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
