Стажировки по «Болашак»: для казахстанских ученых ужесточили требования
Новые правила отбора для соискателей программы «Научные стажировки», а также требования к вузам и научным организациям представили в Центре международных программ, передает агентство Kazinform.
Новые требования для кандидатов
Теперь будет действовать отборочный механизм, согласно которому отсев претендентов будет происходить на первом этапе тестового экзамена. Как отметили в центре, в предыдущие разы на первом туре проходной балл не набрали 54 кандидата из 458 человек — это 11,8% от общего количества принятых заявок.
Для претендентов ужесточили еще одно требование: теперь кандидат должен иметь минимум одну статью или обзор в Web of Scence, Scopus. Также допускаются публикации в изданиях 1-2 уровней по перечню Министерства науки и высшего образования РК либо наличие патента Derwent Innovations Index.
Вместе с этим исключена возможность проходить научные стажировки на русском языке в странах, где он не является государственным или официальным языком.
Еще одно ограничение касается возраста. Предельный возраст претендентов мужчин составит 59 лет, женщин — 57 лет.
Новые критерии для вузов и научных организаций.
Вузы, где стипендиаты будут проходить стажировки должны находиться в топ-100 QS University Rankings by Subject. Научные организации должны быть в списке топ-1000 SCimago Institutions Rankings.
Что еще изменится в конкурсе
Количество стипендий по научным стажировкам снизили вдвое: с 500 до 250. Оставшиеся 250 стипендий перераспределили на программу «Болашак».
— По итогам 2025 года 250 ученым была присуждена стипендия для прохождения научных стажировок в ведущих зарубежных вузах и научно-исслеловательских центрах. Все выделенные стипендии освоены, — отметили в центре.
При этом выросла доля стипендий по програмие «Научные стажировки», присуждаемых по естественно-техническому направлению. В 2025 году по этому направлению стажировались 72,4%, в то время как в 2022 году только 46,0%.
Общий конкурс на одно место в 2025 году составил 1,8 на одно место (2024 г. — 3,3 на одно место)
Также представлен перечень приоритетных направлений исследований приведен в соответствие с приоритетами Высшей научно-технической комиссии при Правительстве РК:
- экология, окружающая среда и рациональное природопользование;
- энергия, передовые материалы и транспорт;
- передовое производство, цифровые и космические технологии;
- интеллектуальный потенциал страны;
- наука о жизни и здоровье;
- устойчивое развитие агропромышленного комплекса;
- национальная безопасность и борона, биологическая безопасность.
Подробнее о порядке подачи документов для программы «Научные стажировки», читайте в материале по ссылке.
Ранее мы писали о том, как изменятся правила отбора на стипендию «Болашак» в 2026 году.