11:52, 31 Октябрь 2025 | GMT +5
Казахстанские ученые могут подать документы на зарубежные стажировки до 19 ноября
Документы на участие в программе «Научные стажировки» теперь можно подать до 19 ноября 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «Центр международных программ».
Требования к претендентам:
Граждане Республики Казахстан, имеющие:
- ученую степень доктора наук, кандидата наук, либо академическую степень PhD / доктора по профилю / магистра;
- непрерывный стаж фактической работы за последние 12 месяцев в выбранной области научной специализации (в аккредитованных субъектах научной и (или) научно-технической деятельности);
- безусловное приглашение от принимающей организации (за исключением финансовых условий);
- наличие официального сертификата, подтверждающего владение государственным языком на уровне не ниже В1 (ҚАЗТЕСТ или Qazaq RESMI TEST);
- наличие сертификата, подтверждающего владение иностранным языком на уровне не ниже минимально требуемого (например, английский язык — IELTS: 5.0; Duolingo: 80; TOEFL IBT: 35);
- наличие научных публикаций.
Документы принимаются в онлайн-формате или лично (в бумажном виде).
Прием документов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки осуществляется через онлайн-платформу по ссылке https://egov.kz/.
С подробной информацией и ответами на дополнительные вопросы можно ознакомиться на официальном сайте АО «Центр международных программ».