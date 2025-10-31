Казахстанские ученые могут подать документы на зарубежные стажировки до 19 ноября

Требования к претендентам:

Граждане Республики Казахстан, имеющие:

ученую степень доктора наук, кандидата наук, либо академическую степень PhD / доктора по профилю / магистра;

непрерывный стаж фактической работы за последние 12 месяцев в выбранной области научной специализации (в аккредитованных субъектах научной и (или) научно-технической деятельности);

безусловное приглашение от принимающей организации (за исключением финансовых условий);

наличие официального сертификата, подтверждающего владение государственным языком на уровне не ниже В1 (ҚАЗТЕСТ или Qazaq RESMI TEST);

наличие сертификата, подтверждающего владение иностранным языком на уровне не ниже минимально требуемого (например, английский язык — IELTS: 5.0; Duolingo: 80; TOEFL IBT: 35);

наличие научных публикаций.

Документы принимаются в онлайн-формате или лично (в бумажном виде).

Прием документов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки осуществляется через онлайн-платформу по ссылке https://egov.kz/.

С подробной информацией и ответами на дополнительные вопросы можно ознакомиться на официальном сайте АО «Центр международных программ».