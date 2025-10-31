РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:52, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанские ученые могут подать документы на зарубежные стажировки до 19 ноября

    Документы на участие в программе «Научные стажировки» теперь можно подать до 19 ноября 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «Центр международных программ».

    образование, вузы, студенты
    Фото: freepik.com

    Требования к претендентам:

    Граждане Республики Казахстан, имеющие:

    • ученую степень доктора наук, кандидата наук, либо академическую степень PhD / доктора по профилю / магистра;
    • непрерывный стаж фактической работы за последние 12 месяцев в выбранной области научной специализации (в аккредитованных субъектах научной и (или) научно-технической деятельности);
    • безусловное приглашение от принимающей организации (за исключением финансовых условий);
    • наличие официального сертификата, подтверждающего владение государственным языком на уровне не ниже В1 (ҚАЗТЕСТ или Qazaq RESMI TEST);
    • наличие сертификата, подтверждающего владение иностранным языком на уровне не ниже минимально требуемого (например, английский язык — IELTS: 5.0; Duolingo: 80; TOEFL IBT: 35);
    • наличие научных публикаций.

    Документы принимаются в онлайн-формате или лично (в бумажном виде).

    Прием документов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки осуществляется через онлайн-платформу по ссылке https://egov.kz/.

    С подробной информацией и ответами на дополнительные вопросы можно ознакомиться на официальном сайте АО «Центр международных программ».

    Теги:
    Наука Работа Образование
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают