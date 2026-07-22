Открыть проезд до БАКАД в текущем году обещают в акимате Алматы

Аким Алматы Дархан Сатыбалды в рамках рабочего объезда ознакомился с ходом реализации проектов по пробивке радиальных дорог до БАКАД и поставил задачу обеспечить проезд по двум магистралям уже в текущем году, передает агентство Kazinform.

В Алматы продолжается реализация проектов по пробивке радиальных дорог — проспекта Абая, проспекта Рыскулова и улицы Саина до Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД). Аким города приехал на объекты проверить темпы строительства.

В акимате говорят, что на сегодня строительная готовность объектов составляет порядка 50%, в рамках проектов ведется строительство искусственных сооружений, включая мосты через реку Аксай, путепроводы через БАКАД и железнодорожные пути.

Продолжается работа по выкупу земельных участков. По проспекту Абая выкуплен 71 из 82 участков, по проспекту Рыскулова выкуплено 172 из 190 участков, а по улице Саина процедуры выкупа завершены.

Фото: акимат Алматы

Дархан Сатыбалды подчеркнул, что реализация данных проектов позволит значительно повысить транспортную связанность Алматинской агломерации и разгрузить въездные магистрали в город.

— В прошлом году мы приняли решение за счет бюджета города завершить выкуп земельных участков на территории области и самим достроить дороги до БАКАД. Все проекты переданы нам, сейчас ведется их корректировка, однако работы продолжаются параллельно. Средства на строительство предусмотрены, подрядные организации имеются, ставлю задачу обеспечить проезд до БАКАД по пробивкам проспекта Абая и улицы Саина уже в текущем году, — подчеркнул Дархан Сатыбалды.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

В акимате отметили, что в перспективе планируется обеспечить связь Алматы с БАКАД посредством шести радиальных магистралей. Помимо проектов по проспектам Абая, Рыскулова и улице Саина, продолжаются работы по пробивке улиц Тлендиева, Акан Серы и Северное кольцо.

Ранее сообщалось, что на БАКАД проведут комплексную проверку дорожной инфраструктуры. Также в акимате уже поднимался вопрос, что пробивку дорог к БАКАД должны ускорить в Алматинской агломерации.