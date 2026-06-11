На БАКАД проведут комплексную проверку дорожной инфраструктуры

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» приступил к комплексной диагностике Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) – одного из крупнейших инфраструктурных и транспортных проектов Казахстана, передает Kazinform со ссылкой на Минтранспорта.

Сегодня БАКАД играет важную роль в транспортной системе Алматы и Алматинской области: дорога способствует снижению нагрузки на городские улицы, ускоряет движение транзитного транспорта и повышает эффективность логистики региона. Реализация проекта также оказывает положительное влияние на развитие транзитного потенциала страны, транспортную связанность и экологическую ситуацию за счет перераспределения транспортных потоков.

В этой связи особое значение приобретает системный контроль технического состояния трассы, применение современных подходов к её эксплуатации и обеспечение долговечной и безопасной работы инфраструктуры.

В рамках совместной работы специалисты КаздорНИИ проводят комплексную диагностику дорожной инфраструктуры. Исследования включают оценку состояния дорожного покрытия, определение ровности, коэффициента сцепления и параметров шероховатости, выявление дефектов и повреждений, а также обследование мостов, путепроводов и других искусственных сооружений на трассе.

Параллельно проводятся инструментальные и лабораторные исследования, позволяющие получить объективные данные о фактическом состоянии дорожного покрытия и конструктивных элементов трассы. По итогам комплексной диагностики специалисты КаздорНИИ разработают научно обоснованные рекомендации по дальнейшему содержанию, ремонту и развитию БАКАД.

Полученные результаты станут основой для повышения долговечности и эксплуатационной надежности дороги, совершенствования подходов к эксплуатационному содержанию, оценки остаточного ресурса дорожной одежды, повышения безопасности дорожного движения, а также внедрения современных методов мониторинга, диагностики и цифрового управления дорожной инфраструктурой.

Кроме того, в рамках сотрудничества ведется работа по совершенствованию системы весогабаритного контроля. Специалистами КаздорНИИ разработана первая редакция проекта ВН РК «Специальное автоматизированное измерительное средство весовых и (или) габаритных параметров автотранспортных средств», устанавливающего требования к автоматизированным средствам весогабаритного контроля. Внедрение современных решений в данной сфере позволит повысить эффективность контроля за движением тяжеловесного транспорта и обеспечить сохранность дорожной инфраструктуры.

В дальнейшем стороны планируют развивать сотрудничество в области цифрового мониторинга, интеллектуальных транспортных систем, автоматизированного сбора данных и внедрения инновационных технологий управления автомобильными дорогами в соответствии с международными стандартами и лучшими отраслевыми практиками.

Ранее сообщалось о том, что на БАКАД запустили систему контроля средней скорости.