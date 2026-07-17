Пробивку дорог к БАКАД ускорят в Алматинской агломерации

На очередном заседании Местного совета Алматинской агломерации, которое провели аким Алматы Дархан Сатыбалды и аким Алматинской области Марат Султангазиев, был рассмотрен вопрос переноса пяти угольных баз с территории Турксибского района. Отмечено, что 85% реализуемого в городе угля потребляют жители Алматинской агломерации, что создает дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру.

Отдельное внимание уделено пробивке радиальных дорог от границы Алматы до БАКАД. Проекты будут реализованы за счет городского бюджета. В настоящее время завершаются процедуры выкупа земельных участков и актуализации проектной документации.

Аким Алматы Дархан Сатыбалды поручил в кратчайшие сроки обеспечить проезд с выходом на БАКАД по пробивкам проспектов Абая, Рыскулова и улицы Саина.

— Это одна из приоритетных задач. Мы должны снизить нагрузку на существующую дорожную сеть, обеспечить прохождение транзитного транспорта в обход городской застройки и сократить негативное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду. Средства предусмотрены, фронт работ определен. Профильным управлениям необходимо обеспечить качество и своевременность выполнения работ, — сказал Дархан Сатыбалды.

В свою очередь аким Алматинской области Марат Султангазиев отметил, что население агломерации продолжает стабильно расти. Особенно активно развиваются новые жилые массивы в городе Алатау, а также в Карасайском, Илийском и Талгарском районах.

— В этой связи особое значение имеют заблаговременное определение земельных участков под строительство школ, подведение инженерной инфраструктуры и оперативное начало строительных работ. Кроме того, пригородные пассажирские перевозки остаются одной из наиболее актуальных проблем для жителей Алматинской агломерации. Ежедневно десятки тысяч жителей области совершают поездки в город Алматы. Поэтому обеспечение доступности общественного транспорта, оптимизация маршрутной сети и повышение качества пассажирских перевозок являются одними из ключевых задач. Наша цель — сформировать единую, удобную и эффективную транспортную систему для жителей агломерации независимо от административных границ, — подчеркнул Марат Султангазиев.

Напомним, в Алматинскую агломерацию, ядром которой является город Алматы, входят города областного значения в том числе Алатау, города районного значения, а также 31 сельский округ и около 98 населенных пунктов. На территории Алматинской агломерации проживает более 3,2 миллиона человек, из них около 1,5 миллиона — в пригородной зоне.