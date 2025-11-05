Статус не освобождает от ответственности: суд Астаны отреагировал на задержание судьи в нетрезвом виде

— В связи с распространением информации о задержании судьи по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения сообщаем следующее. Судьи РК обладают особым правовым статусом, обеспечивающим их независимость при осуществлении правосудия. Однако этот статус не освобождает их от ответственности за совершение правонарушений. Материалы об административном правонарушении направлены Министерством внутренних дел в Генеральную прокуратуру, которая, в соответствии с установленным порядком, внесёт представление в Высший судебный совет для рассмотрения вопроса о привлечении судьи к ответственности, — прокомментировали в столичном суде действия коллеги, которая села за руль в алкогольном состоянии.

Отмечается, что вопросы дисциплинарной ответственности, а также кадрового отбора, назначения и освобождения судей от должности находятся в компетенции самостоятельного государственного органа — Высшего судебного совета РК.

— Все необходимые проверки проводятся компетентными органами в строгом соответствии с законодательством. Судебная система Республики Казахстан неизменно придерживается принципов законности, справедливости и равенства всех перед законом, независимо от должности и статуса. Данный случай нарушения судейских обязанностей и закона не останется без надлежащей правовой оценки и соответствующих последствий, — добавили в суде Астаны.

Напомним, в начале ноября ночной рейд столичной полиции обернулся громким задержанием — за рулем в состоянии алкогольного опьянения оказалась действующий судья межрайонного суда по гражданским делам. Она была доставлена на экспертизу, а автомобиль был отправлен на штрафстоянку.