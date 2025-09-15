Станет ли Алатау центром криптоэкономики и цифровых технологий

Взгляд эксперта

В недавнем своем Послании Глава государства подчеркнул, что Alatau City должен стать первым цифровым центром региона — от внедрения технологий Smart City до возможности проведения расчетов в криптовалютах. Эту инициативу прокомментировал председатель Национальной ассоциации блокчейна Казахстана Даурен Карашев.

— Я полностью поддерживаю позицию Президента. Он выбрал правильные акценты, чтобы привлечь внимание иностранных инвесторов — криптоиндустрия, искусственный интеллект. Когда это звучит на уровне Главы государства, это серьезный сигнал для зарубежных компаний: за развитием стоит институциональная гарантия в лице Президента, — отметил Карашев.

«Криптосити» и проблемы регулирования

По словам эксперта, сама идея криптогорода кажется вдохновляющей, однако на практике возникают вопросы.

Сегодня регулированием криптоиндустрии в Казахстане занимаются МФЦА и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Однако эффективность работы, по мнению Карашева, пока оставляет желать лучшего:

— На территории МФЦА действуют лицензированные криптобиржи, но их доля составляет всего около 3% от оборота. Остальные 97% пользователей ушли в «серую зону» и работают через зарубежные нелицензированные площадки. Получается, что даже в пределах одного района Астаны мы не смогли выстроить полноценную экосистему. Возникает сомнение, сможет ли та же команда справиться с задачей строительства целого криптогорода, — пояснил он.

Фото: из личного архива Даурена Карашева

Эксперт также напомнил, что, по данным On-chain analysis, в 2024 году около 40% казахстанских пользователей выбирали нелицензированную биржу Binance, которая в нашей стране не имеет статуса налогового резидента и не проходит финмониторинг.

В других странах компания уже сталкивалась с санкциями, однако в Казахстане никаких серьезных ограничений не последовало.

Кто должен регулировать рынок?

Карашев убежден: чтобы Криптосити стало реальностью, регулированием криптоиндустрии должен заниматься Национальный банк Казахстана. По его словам, в странах, где банковская система напрямую отвечает за крипторынок, наблюдается наибольший успех.

— Сейчас же у нас фактически двоевластие: лицензии выдают и МФЦА, и Нацбанк. Это создает конкуренцию между регуляторами и тормозит развитие. Я считаю, что полномочия необходимо передать Национальному банку, — заявил он.

Идея с потенциалом

Несмотря на существующие проблемы, эксперт подчеркивает: идея создания Криптосити — перспективная и актуальная для Казахстана. Она может привлечь инвестиции, развить цифровую инфраструктуру и закрепить за страной статус одного из региональных лидеров в блокчейн-технологиях.

— Проект можно реализовать достаточно быстро при условии, что за него возьмется компетентная команда и будут созданы прозрачные правила игры. Главное — обеспечить доверие инвесторов и пользователей, — заключил Карашев.

Ведущий научный сотрудник Центра региональных исследований и качества жизни Габит Матаев напомнил, что идея создания нового города на территории Алатау существует давно: ранее проект носил название Gate City.

Теперь же он должен стать первым полностью цифровым городом Казахстана. По словам эксперта, это вполне реалистично.

— Реализация такой задачи потребует серьезных ресурсов и политической воли. Важно выстроить последовательность действий: заложить современную инфраструктуру связи и инженерные сети, внедрить «умные» сервисы для транспорта, экологии, государственных услуг, а также подготовить квалифицированные кадры. Все это станет основой успеха проекта. При этом нужно думать не только о технологиях, но и о том, чтобы обеспечить жителям комфортные условия, — отметил он.

По словам Габита Матаева, цифровой город — это новое слово в урбанистике.

Фото: Economic Research Institute

Его особенность в том, что управление всеми процессами будет максимально удобным, быстрым и прозрачным благодаря современным технологиям.

— Уже сегодня цифровизация внедрена во многих сферах: через мобильное приложение можно оплатить проезд, записаться к врачу, подать документы или получить госуслугу. В новом городе такие сервисы будут интегрированы в единую систему. Городские службы станут работать на основе больших данных: это позволит регулировать транспортные потоки, отслеживать экологические показатели, контролировать энергопотребление и оптимизировать работу коммунальной, социальной и жилищной инфраструктуры, — пояснил эксперт.

Он добавил, что по поручению Президента уже принято решение о создании администрации города, которая займется разработкой документации. По предварительным срокам, нулевой цикл — подготовка базовой инфраструктуры, связи и коммуникаций — может занять около полугода.

Внедрение «умных сервисов» и единого городского приложения потребует еще 2–3 года. А для того чтобы город в полной мере стал современным цифровым центром, необходимо не менее 7 лет — при условии совместного финансирования, эффективной работы госорганов, бизнеса и инвесторов.

Кроме того, эксперт отметил, что в экосистему города планируется интеграция расчетов с использованием криптовалют.

— Еще недавно это казалось невозможным, а сегодня вполне допустимо. Главное — разработать необходимые законодательные нормы и дать время для адаптации, — подчеркнул он.

Что уже сделано в городе Алатау

В январе 2024 года село Жетыген Илийского района Алматинской области было переведено в категорию города областного значения и получило новое название — Алатау.

С момента подписания соответствующего Указа Президента прошел 1 год и 9 месяцев. За это время проделана значительная работа по формированию инфраструктуры и социально-экономической базы города.

Определены 13 точек роста общей площадью 6,8 тыс. гектаров. Для их освоения разрабатываются проекты детальной планировки, а также проектно-сметная документация на строительство головных инженерных сооружений, магистральных сетей и транспортной инфраструктуры.

Всего в разработке находится свыше 120 проектно-сметных документаций, из которых 102 касаются дорожной инфраструктуры, остальные — систем водо-, электро- и газоснабжения, а также социальных и административных объектов.

Для эффективного правового и институционального сопровождения развития СЭЗ Alatau заключено соглашение с консалтинговой компанией China Regional Development & Planning Institute. Ведется адаптация успешных практик Шэньчжэня к казахстанским условиям.

Фото: акимат Алматинской области

На территории города уже реализуются крупные инвестиционные проекты в сферах пищевой промышленности, логистики, образования и туризма.

Накануне министр цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал о том, как будут реализовываться поручения Главы государства в рамках проекта Alatau City. По его словам, для нового цифрового города будет разработана архитектура Smart City с использованием технологий искусственного интеллекта. Одновременно подготовят необходимые нормативно-правовые акты, которые позволят интегрировать криптовалюту в экосистему города.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о придании особого статуса городу Алатау.

Алатау уже сегодня рассматривается как будущий инвестиционный хаб с выходом на рынки Китая, ЕАЭС и Европы.

Глава государства в своем Послании также поручил за три года превратить Казахстан в цифровую страну.