Проект нового города Алатау представили на инвестфоруме в Алматы
На международном форуме Qazaq Invest Forum-2025 презентовали флагманский проект Алматинской области – строительство нового города Алатау, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам заместителя акима региона Рустама Исатаева, Алатау уже сегодня рассматривается как будущий инвестиционный хаб с выходом на рынки Китая, ЕАЭС и Европы.
– В Алатау действует специальная экономическая зона, созданная по примеру китайского Шэньчжэня. Мы предлагаем инвесторам готовую инфраструктуру, налоговые и административные льготы, а также прямой доступ к международным рынкам, – подчеркнул Р. Исатаев.
До конца года в Алатау планируется реализация двух масштабных проектов. В их числе – запуск второй очереди индустриального парка (20 тыс. квадратных метров складских помещений, инвестиции – 10 млрд тенге) и строительство транспортно-логистического центра на сумму 73,3 млрд тенге.
Алматинская область активно включена в национальную стратегию по привлечению инвестиций.
– Регион становится точкой притяжения транснационального капитала. Мы готовы к сотрудничеству с бизнесом и предлагаем реальные проекты с высокой инвестиционной отдачей, –заявил Р. Исатаев.
По данным акимата Алматинской области, на форуме подписаны два меморандума с участием региона:
- Меморандум о взаимопонимании между акиматом Алматинской области и ТОО «Азия Минерал Групп»;
- Меморандум о взаимопонимании между акиматом Алматинской области и ТОО «SUNNY PAPER». Эти соглашения касаются сотрудничества в сфере экотехнологий и переработки отходов.
Ранее заместитель акима Алматы обозначил возможности в логистике, цифровизации и финтехе, приглашая китайских инвесторов к созданию совместных проектов.
Напомним, всего на форуме подписаны соглашения на сумму более 224,7 млрд тенге, включая проекты по выпуску солнечных панелей, переработке тетрапак-отходов, производству тормозных систем для электромобилей и другие направления.