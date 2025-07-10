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    10:52, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Проект нового города Алатау представили на инвестфоруме в Алматы

    На международном форуме Qazaq Invest Forum-2025 презентовали флагманский проект Алматинской области – строительство нового города Алатау, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Некоторым улицам Алатау присвоят новые названия
    Фото: акимат города Алатау

    По словам заместителя акима региона Рустама Исатаева, Алатау уже сегодня рассматривается как будущий инвестиционный хаб с выходом на рынки Китая, ЕАЭС и Европы.

    – В Алатау действует специальная экономическая зона, созданная по примеру китайского Шэньчжэня. Мы предлагаем инвесторам готовую инфраструктуру, налоговые и административные льготы, а также прямой доступ к международным рынкам, – подчеркнул Р. Исатаев.

    До конца года в Алатау планируется реализация двух масштабных проектов. В их числе – запуск второй очереди индустриального парка (20 тыс. квадратных метров складских помещений, инвестиции – 10 млрд тенге) и строительство транспортно-логистического центра на сумму 73,3 млрд тенге.

    Алматинская область активно включена в национальную стратегию по привлечению инвестиций.

    – Регион становится точкой притяжения транснационального капитала. Мы готовы к сотрудничеству с бизнесом и предлагаем реальные проекты с высокой инвестиционной отдачей, –заявил Р. Исатаев.

    Проект нового города Алатау представили на инвестфоруме в Алматы
    Фото: акимат Алматинской области

    По данным акимата Алматинской области, на форуме подписаны два меморандума с участием региона:

    - Меморандум о взаимопонимании между акиматом Алматинской области и ТОО «Азия Минерал Групп»;

    - Меморандум о взаимопонимании между акиматом Алматинской области и ТОО «SUNNY PAPER». Эти соглашения касаются сотрудничества в сфере экотехнологий и переработки отходов.

    Ранее заместитель акима Алматы обозначил возможности в логистике, цифровизации и финтехе, приглашая китайских инвесторов к созданию совместных проектов.

    Напомним, всего на форуме подписаны соглашения на сумму более 224,7 млрд тенге, включая проекты по выпуску солнечных панелей, переработке тетрапак-отходов, производству тормозных систем для электромобилей и другие направления.

    Теги:
    Регионы Инвестпроекты Алматинская область Алатау
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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