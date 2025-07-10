Проект нового города Алатау представили на инвестфоруме в Алматы

По словам заместителя акима региона Рустама Исатаева, Алатау уже сегодня рассматривается как будущий инвестиционный хаб с выходом на рынки Китая, ЕАЭС и Европы.

– В Алатау действует специальная экономическая зона, созданная по примеру китайского Шэньчжэня. Мы предлагаем инвесторам готовую инфраструктуру, налоговые и административные льготы, а также прямой доступ к международным рынкам, – подчеркнул Р. Исатаев.

До конца года в Алатау планируется реализация двух масштабных проектов. В их числе – запуск второй очереди индустриального парка (20 тыс. квадратных метров складских помещений, инвестиции – 10 млрд тенге) и строительство транспортно-логистического центра на сумму 73,3 млрд тенге.

Алматинская область активно включена в национальную стратегию по привлечению инвестиций.

– Регион становится точкой притяжения транснационального капитала. Мы готовы к сотрудничеству с бизнесом и предлагаем реальные проекты с высокой инвестиционной отдачей, –заявил Р. Исатаев.

Фото: акимат Алматинской области

По данным акимата Алматинской области, на форуме подписаны два меморандума с участием региона:

- Меморандум о взаимопонимании между акиматом Алматинской области и ТОО «Азия Минерал Групп»;

- Меморандум о взаимопонимании между акиматом Алматинской области и ТОО «SUNNY PAPER». Эти соглашения касаются сотрудничества в сфере экотехнологий и переработки отходов.

Ранее заместитель акима Алматы обозначил возможности в логистике, цифровизации и финтехе, приглашая китайских инвесторов к созданию совместных проектов.

Напомним, всего на форуме подписаны соглашения на сумму более 224,7 млрд тенге, включая проекты по выпуску солнечных панелей, переработке тетрапак-отходов, производству тормозных систем для электромобилей и другие направления.