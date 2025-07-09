Китайские компании активно инвестируют в зеленые проекты в Казахстане – Генконсул

Генеральный консул Китайской Народной Республики в Алматы Цзян Вэй выступила на инвестиционном форуме Qazaq Invest Forum-2025. Она отметила особую роль Алматы и Алматинской области в экономическом развитии Казахстана, а также подчеркнула значимость китайско-казахстанского партнерства.

– Китай и Казахстан – добрые соседи, связанные общими горами и реками, верные друзья, доверяющие друг другу на высоком уровне, надежные партнеры, которые помогают друг другу достигать успехов, – сказала Цзян Вэй.

Она подчеркнула, что благодаря стратегическому руководству Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина, отношения между двумя странами достигли уровня вечного стратегического партнерства. Недавний визит Председателя КНР в Астану и участие во втором саммите “Китай – Центральная Азия” стали подтверждением обоюдной приверженности сотрудничеству.

По итогам визита были подписаны десятки двусторонних соглашений, а объем торговли между странами в 2024 году достиг рекордных 43,8 млрд долларов США, увеличившись на 6,8%.

Генконсул также выделила особую роль зеленой повестки. Китай является крупнейшим инвестором в области возобновляемых источников энергии в мире и активно инвестирует в зеленые проекты в Казахстане. По ее словам, за последние пять лет вложения Китая в сектор ВИЭ в Казахстане превысили 3 млрд долларов. Крупнейшие китайские компании активно участвуют в реализации проектов зеленой энергетики в Казахстане.

– Настоящий форум сосредоточен на вопросах зеленого развития и инвестиций. Мы надеемся, что предприятия двух стран могут использовать его как платформу для углубленного обмена опытом, выявления новых точек соприкосновения и запуска совместных проектов в таких ключевых сферах, как зеленая энергетика и цифровые технологии, – подчеркнула Цзян Вэй.

Также в рамках инвестиционного форума состоялось подписание о меморандуме о запуске транснационального фонда Kazakh-Asia Investment Fund с капиталом 10 млрд долларов США. Кроме того, были подписаны соглашения на сумму более 224 млрд тенге.

Ранее заместитель акима Алматы сообщил, что в мегополисе работают 70% всех китайских компаний, зарегистрированных в Казахстане.

Напомним, Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с председателем совета директоров китайской компании «Хунань Цзюньсинь Хуаньбао» Дай Даого. Обсуждены перспективы сотрудничества в сфере «зеленой» энергетики и обращения с отходами.