Премье-министр РК обсудил с главой китайской компании сотрудничество в «зеленой» энергетике

«Хунань Цзюньсинь Хуаньбао» — один из лидеров Китая в области экологичных технологий. В ходе встречи рассмотрены перспективы по реализации совместных инвестиционных проектов в области переработки отходов.



Премьер-министр отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивает важность экологической модернизации и устойчивого развития. Казахстан рассматривает «зелёную» трансформацию как один из ключевых приоритетов государственной политики. На сегодня в стране имеется необходимая правовая база для реализации проектов по механизму Waste to Energy. Правительство открыто к сотрудничеству с международными технологическими компаниями в данной сфере.



По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии и отметили потенциал для расширения партнерских отношений.