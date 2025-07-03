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    10:02, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Премье-министр РК обсудил с главой китайской компании сотрудничество в «зеленой» энергетике

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с председателем совета директоров китайской компании «Хунань Цзюньсинь Хуаньбао» Дай Даого. Обсуждены перспективы сотрудничества в сфере «зеленой» энергетики и обращения с отходами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    Премьер РК
    Фото: Рrimeminister.kz.

    «Хунань Цзюньсинь Хуаньбао» — один из лидеров Китая в области экологичных технологий. В ходе встречи рассмотрены перспективы по реализации совместных инвестиционных проектов в области переработки отходов.

    Премьер-министр отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивает важность экологической модернизации и устойчивого развития. Казахстан рассматривает «зелёную» трансформацию как один из ключевых приоритетов государственной политики. На сегодня в стране имеется необходимая правовая база для реализации проектов по механизму Waste to Energy. Правительство открыто к сотрудничеству с международными технологическими компаниями в данной сфере.

    По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии и отметили потенциал для расширения партнерских отношений.

    Теги:
    Зеленая энергетика Правительство РК Китай Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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