В Алматы работают 70% всех китайских компаний, зарегистрированных в Казахстане

Об этом заявил заместитель акима города Олжас Смагулов, выступая на форуме Qazaq Invest Forum-2025 в Алматы.

Алматы формирует более 21% ВВП и 26% госбюджета Казахстана. С 2019 года экономика города выросла на 75% и достигла 62 млрд долларов. ВРП на душу населения составил 27 тысяч долларов, превысив уровень ряда европейских стран. Только в прошлом году Алматы привлек более 8 миллиардов долларов иностранных инвестиций.

– В таких условиях наш город готов стать ключевым проводником инвестиций для китайских партнеров. Образцовые отношения между руководством наших стран и полная поддержка со стороны акимата города создает прочную основу для долгосрочного сотрудничества. Сегодня около 70% всех китайских компаний, зарегистрированных в Казахстане, успешно работают в Алматы. Более треть всей торговли Алматы – это с нашими китайскими партнерами, она превышает 8 миллиардов долларов. Но мы видим значительный потенциал для расширения сотрудничества абсолютно по всем направлениям, в первую очередь – высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью, – сказал Олжас Смагулов.

По словам замакима, с китайскими производителями в Алматы уже реализуются строительство автоцентров Chery, BYD и Haval, которые завершатся в 2026 году.

Также Алматы развивается как туристическая столица страны – в 2025 году город ожидает более 750 тысяч иностранных туристов. В рамках развития горного кластера строится более 50 новых гостиниц, включая пятизвездочные, и заместитель акима города пригласил китайских инвесторов присоединиться к проекту.

Олжас Смагулов обозначил возможности в логистике, цифровизации и финтехе, приглашая китайский бизнес к созданию совместных проектов.

С приветственным словом выступил заместитель акима Алматинской области Рустам Исатаев, подчеркнув тесную связь области и города в рамках агломерации. Он подтвердил готовность региона к инвестиционному сотрудничеству по всем ключевым направлениям – от машиностроения до зеленой экономики.

Ранее сообщалось, что более 2600 казахстанских предприятий вошли в реестр экспортеров в Китай.