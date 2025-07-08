Более 2600 казахстанских предприятий вошли в реестр экспортеров в Китай

В 2025 году между Казахстаном и КНР был подписан протокол по экспорту мяса птицы.

Подписанные протоколы между Казахстаном и Китаем включают следующие виды продукции: замороженные говядина, баранина, свинина, мед, рыба, молочная продукция, шерстяное сырье, племенные животные семейства лошадиных, убойные животные семейства лошадиных, убойный крупный рогатый скот, шкуры КРС, мясо птицы (включая субпродукты и термообработку).

Ранее сообщалось, что Казахстан лидирует по доступности продуктов среди стран ЕАЭС.