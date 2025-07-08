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    11:14, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Более 2600 казахстанских предприятий вошли в реестр экспортеров в Китай

    В реестре предприятий, получивших право на экспорт продукции в Китай, зарегистрированы 2649 казахстанских производителей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в ходе заседания Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанскую пшеницу экспортировали во Вьетнам
    Фото: МСХ РК

    В 2025 году между Казахстаном и КНР был подписан протокол по экспорту мяса птицы.

    Подписанные протоколы между Казахстаном и Китаем включают следующие виды продукции: замороженные говядина, баранина, свинина, мед, рыба, молочная продукция, шерстяное сырье, племенные животные семейства лошадиных, убойные животные семейства лошадиных, убойный крупный рогатый скот, шкуры КРС, мясо птицы (включая субпродукты и термообработку).

    Ранее сообщалось, что Казахстан лидирует по доступности продуктов среди стран ЕАЭС.

    Теги:
    Сельское хозяйство Китай Минсельхоз Экспорт Экономика
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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