Более 2600 казахстанских предприятий вошли в реестр экспортеров в Китай
В реестре предприятий, получивших право на экспорт продукции в Китай, зарегистрированы 2649 казахстанских производителей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в ходе заседания Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.
В 2025 году между Казахстаном и КНР был подписан протокол по экспорту мяса птицы.
Подписанные протоколы между Казахстаном и Китаем включают следующие виды продукции: замороженные говядина, баранина, свинина, мед, рыба, молочная продукция, шерстяное сырье, племенные животные семейства лошадиных, убойные животные семейства лошадиных, убойный крупный рогатый скот, шкуры КРС, мясо птицы (включая субпродукты и термообработку).
Ранее сообщалось, что Казахстан лидирует по доступности продуктов среди стран ЕАЭС.