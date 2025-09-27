Стало престижно получать рабочие специальности - Нина Мирошниченко

- Мой трудовой стаж составляет более 40 лет. Я начала работать в 1980 году и сегодня являюсь менеджером по логистике. Это очень интересная профессия, связанная с железной дорогой — артериями, которые соединяют все. 2025 год объявлен Президентом Годом рабочих профессий. Это очень важно, потому что сегодня мы видим дефицит рабочих кадров, которые нужны государству и востребованы у каждого работодателя. Сейчас растет их популярность. Для молодежи стало престижно получать рабочие специальности, потому что это стопроцентное обеспечение рабочими местами, — подчеркнула Нина Мирошниченко.

Она также отметила, что получение награды от Главы государства стало для нее большой честью и признанием многолетнего труда.

- Я хочу поблагодарить Главу государства за возможность получить награду, которая для меня имеет особое значение. Это результат моей многолетней работы, признание и высокая оценка со стороны государства. Думаю, для каждого из нас, кто сегодня удостоен этой награды, это высшее достижение и знак одобрения нашей деятельности, — заключила Нина Мирошниченко.

Напомним, сегодня в Астане прошел республиканский форум «Еңбек адамы – Ел мақтанышы», посвященный празднованию Дня труда.

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, какие рабочие специальности будут востребованы в Казахстане в ближайшем будущем, а также о том, что среди детей в возрасте от 14 до 18 лет официально трудоустроены более 15 тысяч.

От имени Главы государства Премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственные награды представителям рабочих профессий, внесшим вклад в укрепление и развитие экономики Казахстана.