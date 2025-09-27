Стало престижно получать рабочие специальности - Нина Мирошниченко
Благодаря инициативе Президента РК по объявлению 2025 года - Годом рабочих профессий среди молодежи стало престижно получать рабочие специальности, поскольку это гарантированное трудоустройство. Об этом заявила менеджер по логистике ТОО «Хайдельберг Материалз Казахстан» Нина Мирошниченко, награжденная Орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
- Мой трудовой стаж составляет более 40 лет. Я начала работать в 1980 году и сегодня являюсь менеджером по логистике. Это очень интересная профессия, связанная с железной дорогой — артериями, которые соединяют все. 2025 год объявлен Президентом Годом рабочих профессий.
Это очень важно, потому что сегодня мы видим дефицит рабочих кадров, которые нужны государству и востребованы у каждого работодателя. Сейчас растет их популярность. Для молодежи стало престижно получать рабочие специальности, потому что это стопроцентное обеспечение рабочими местами, — подчеркнула Нина Мирошниченко.
Она также отметила, что получение награды от Главы государства стало для нее большой честью и признанием многолетнего труда.
- Я хочу поблагодарить Главу государства за возможность получить награду, которая для меня имеет особое значение. Это результат моей многолетней работы, признание и высокая оценка со стороны государства. Думаю, для каждого из нас, кто сегодня удостоен этой награды, это высшее достижение и знак одобрения нашей деятельности, — заключила Нина Мирошниченко.
Напомним, сегодня в Астане прошел республиканский форум «Еңбек адамы – Ел мақтанышы», посвященный празднованию Дня труда.
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, какие рабочие специальности будут востребованы в Казахстане в ближайшем будущем, а также о том, что среди детей в возрасте от 14 до 18 лет официально трудоустроены более 15 тысяч.
От имени Главы государства Премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственные награды представителям рабочих профессий, внесшим вклад в укрепление и развитие экономики Казахстана.